Le FC Sion a l'occasion de mettre son meilleur ennemi, le Servette FC, à onze points mercredi soir, en cas de victoire dans le Derby du Rhône. L'idée plaît assez bien à Didier Tholot, lequel prévient cependant tout excès d'euphorie avant le match.

Didier Tholot espère bien mettre Servette à onze points mercredi... mais ne veut pas le dire trop fort. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Didier Tholot n'a qu'un seul problème à la veille de recevoir le Servette FC pour un toujours très bouillant Derby du Rhône: l'état de santé de Noé Sow, lequel ressent une douleur au pied depuis le succès à Winterthour dimanche (3-2). «Je lui ai demandé de continuer et il a pu tenir tout le match. Mais il est incertain», explique l'entraîneur du FC Sion au sujet de son solide milieu défensif, lequel a donc serré les dents sur la pelouse de la Schützenwiese mais pourrait le payer ce mercredi au vu du calendrier resserré.

Cette année, Sion a des possibilités de coaching

«On verra. On a encore l'entraînement mardi après-midi», précise Didier Tholot, lequel est bien moins tendu que la saison dernière lorsqu'un de ses joueurs clés manque à l'appel. «J'ai beaucoup plus de possibilités cette saison, j'ai des solutions un peu partout», se réjouit le technicien, lequel peut titulariser Baltazar Costa ou Lamine Diack au côté d'Ali Kabacalman pour rester en 4-2-3-1 ou même imaginer un changement de système avec, pourquoi pas, un 4-1-4-1 avec Benjamin Kololli et Donat Rrudhani dans l'entre-jeu.

Noé Sow est incertain pour la réception du Servette FC mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Il serait toutefois étonnant de voir débuter la nouvelle recrue mercredi, le coach du FC Sion voulant sans doute lui donner encore un peu de temps pour bien s'intégrer. «La profondeur du contingent rend une absence moins handicapante que la saison dernière», reconnaît Didier Tholot.

Le Bordelais a le choix pour ce qui est de l'attaque, aussi, avec une menace qui peut prendre plusieurs formes. Dimanche, à Winterthour, Théo Bouchlarhem et Theo Berdayes ont débuté et Sion a gagné, ce qui valide le choix de leur entraîneur. «Je sais à quoi je m'exposais si on avait perdu...», sourit Didier Tholot.

«Mais le choix était logique. Ilyas Chouaref sortait de deux matches pleins avec la sélection de Malte, tandis que Benjamin Kololli avait des petites douleurs au mollet. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut dans cette équipe, simplement des choix à faire. Et c'est facile, parce qu'on a un groupe très sain, avec des qualités humaines, et je félicite Barthélémy Constantin pour le recrutement. Il a fait venir des bons joueurs, mais aussi des joueurs humainement top à gérer.»

«Servette est une bien meilleure équipe qu'en début de saison»

Didier Tholot sachant lire un classement, il ne lui a pas échappé que Sion pourrait prendre... onze points d'avance sur Servette en cas de victoire. «Ce que je peux répondre, c'est que je préfère être dans ma situation que dans la leur aujourd'hui», reconnaît-il. Mais il prévient surtout que cette meilleure position de départ ne garantit rien.

«Ce n'est pas parce qu'on a huit points de plus au coup d'envoi qu'on est supérieurs à eux. Servette est une bien meilleure équipe qu'en début de saison et j'ai bien sûr vu leur match à Zurich samedi, ils n'ont pas été payés de leurs efforts. Le résultat n'est pas forcément conforme à ce que j'ai pu voir sur le terrain. Il y a des périodes comme ça où une équipe a moins de réussite et j'espère que leur période se prolonge jusqu'à mercredi», sourit-il.

Un motif de satisfaction actuel pour Didier Tholot, outre la bonne tenue offensive de son équipe, réside dans l'état d'esprit, une valeur qui lui est chère. «J'ai aimé l'agressivité dégagée par mon équipe à Winterthour. Ce sera important mercredi, car un derby se gagne aussi dans les duels, l'impact et l'envie. Par contre, on va devoir éviter de faire les mêmes erreurs sur les longs ballons, on doit mieux gérer cet aspect.»

Servette mercredi, Prishtina Bern samedi

Physiquement, le FC Sion semble en progression. «Lors de notre petit stage en Russie, on a axé sur des séances dynamiques et poussées, ce qui nous a servi à Winterthour et qui va nous servir pour cette semaine importante», estime-t-il. Après le Derby du Rhône de mercredi, Sion se déplacera en effet samedi à Berne pour y affronter le FC Prishtina en Coupe de Suisse. Le staff valaisan a d'ailleurs eu l'occasion d'observer le club bernois de près lors de son très récent match de 1re ligue, perdu samedi à Martigny (2-1). Mais il sera bien temps de penser à Prishtina dès jeudi matin...