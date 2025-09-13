Didier Tholot appelle à l’agressivité avant Winterthour

Le FC Sion se déplace dimanche à Winterthour. Pas d’obligation de victoire selon Didier Tholot, mais la nécessité de régularité et de rythme, alors que son équipe sort d’un stage en Russie et entame une semaine chargée.

Didier Tholot attend de son équipe davantage d'agressivité que face à Bâle avant la pause internationale. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion se rend ce dimanche à Winterthour (14h). Avec l'obligation de gagner, puisqu'il vise désormais le top six? Non, répond Didier Tholot. «Je ne le vois pas forcément dans ce sens. Tu ne vas pas gagner tous tes matches. Je pense que pour atteindre l’objectif par rapport à la saison dernière, il faudra être plus régulier. Il faudra savoir prendre un seul point quand tu ne peux pas en prendre trois. C’est comme ça que tu deviens régulier. Mais si je peux tous les gagner, je les gagne tous», sourit le technicien français, reconnaissant malgré tout que le déplacement ne sera pas simple.

«C'est une équipe difficile à manier chez elle et qui ne réussit pas forcément à Sion. Il faudra répondre dans le combat, être plus présent, notamment dans l'agressivité, que ce qu'on a pu être contre Bâle. Ils ont tenu Young Boys en échec chez eux et ont perdu contre Zurich alors qu'ils méritaient autre chose», rappelle-t-il, lui qui rentre avec sa formation d'un mini-stage en Russie, où ils ont une nouvelle fois affronté le Zénith Saint-Pétersbourg en match amical (défaite 5-3). «On a fait un vrai bon match. On prend des buts sur des erreurs individuelles, mais on va essayer de les corriger. Quand tu joues ces équipes de haut niveau, tu n'as pas le droit à l’erreur.»

Valider les bonnes semaines d'entraînement sur le terrain

«Le groupe se porte bien, on a bien travaillé, poursuit-il. Nous avons pu disputer un match de haut niveau. Il y a des détails, des aspects encore à améliorer, mais l'état d’esprit est très bon. Maintenant, cela doit se concrétiser. Ce qui valide les semaines d'entraînements, ce sont les résultats le week-end et il faut maintenant retranscrire tout cela sur le terrain.»

Et alors que le FC Sion devait faire avec un calendrier très peu chargé avant la pause internationale, le voici avec une «semaine anglaise» devant lui. Après leur déplacement à Winterthour, les Sédunois recevront en effet Servette mercredi avant d'affronter Pristina Berne samedi prochain au deuxième tour de la Coupe de Suisse.

«Nous serons beaucoup mieux au niveau du rythme»

Un programme qui rend le match amical face au Zénith d'autant plus important pour ses joueurs, lesquels sont déjà apparus en manque de rythme contre le FC Bâle le 30 août (défaite 1-0). «J’ai amené avec nous des jeunes qui n’ont pas joué. Ce n'était pas une volonté de ne pas les faire entrer, mais de donner du rythme aux autres car on n'a pas beaucoup de match», explique Didier Tholot, annonçant que son équipe sera «beaucoup mieux» qu'avant la pause sur cet aspect-là.

À noter que le staff valaisan pourra compter sur Donat Rrudhani, lequel n'était pas qualifié pour affronter Bâle et qui ne faisait pas partie de la délégation sédunoise à Saint-Pétersbourg. Benjamin Kololli, qui est touché au mollet, pourrait être l'unique absent du groupe. «Il a une douleur au mollet depuis la veille contre le Zénith. Il s’est entraîné avec un peu de retenu, on va voir demain (ndlr: samedi).»