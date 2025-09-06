Les supporters du FC Sion ne sont pas contents! Ils protestent contre leur président Christian Constantin et demandent même sa démission «au nom de l'humanité».

1/5 «Notre cœur saigne» - Des supporters affichent leur mécontentement après le match amical du FC Sion contre le Zenit Saint-Pétersbourg. Photo: zVg

Stefan Meier

Colère en Valais! Des supporters du FC Sion ont exprimé leur mécontentement en déployant une banderole sur la place de la Planta, au cœur de la ville. Le groupe «Solo Sion» proteste ainsi contre la décision du club d’organiser un nouveau match de préparation face au Zénith Saint-Pétersbourg.

«Aujourd’hui, nous avons manifesté notre désaccord avec une action sur la place de la Planta – là où nous avions autrefois tant de raisons de célébrer – au sujet de ce deuxième match amical contre le Zénith Saint-Pétersbourg en l’espace de seulement deux mois», ont écrit les supporters dans un communiqué.

«À condamner avec véhémence»

Pour eux, aller jouer en Russie, pays dirigé par «le belliciste Vladimir Poutine», est inacceptable. Ils rappellent les crimes commis lors de la guerre d’agression menée par Moscou. «Un match amical contre un club russe, considéré comme proche du pouvoir, doit selon nous être condamné avec toute la force nécessaire, au nom de l’humanité», poursuivent-ils.

Le fait que cette rencontre ait malgré tout lieu leur est incompréhensible. «Moins de deux mois après la première opposition, nous devons revivre le même scénario – avec en prime un court camp d’entraînement en Russie.» Les fans pointent aussi du doigt «l’attitude complaisante» du reste du public, des autres supporters et des médias.

«Nous n’acceptons plus cela»

L’«apathie publique face à de tels agissements » est jugée d’autant plus insupportable. «Nous ne voulons plus tolérer cette inertie», affirment-ils, expliquant que leurs banderoles sont un «signal clair». L’une d’elles exige même la démission de Christian Constantin.

Cette action ne changera rien, du moins à court terme. Le FC Sion est déjà parti en Russie pour ce stage, ponctué ce samedi à 18h par un nouveau test face au Zénith Saint-Pétersbourg.

Quant aux motivations, elles seraient exclusivement sportives, selon Christian Constantin. «Il n’y a aucun enjeu financier, ose prétendre le président du FC Sion. L’objectif est uniquement de progresser. Nous avions perdu 5-2 lors du premier match, nous verrons si nous avons fait mieux», déclarait-il à la mi-août. En revanche, son projet de sommet pour la paix a, lui, tourné court.