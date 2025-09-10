DE
FR

Suspension de Gaoussou Diakité alourdie
Le Lausanne-Sport dénonce «une décision sans précédent»

Le Lausanne-Sport dénonce une décision «sans précédent» de la Swiss Football League, qui a choisi de durcir la sanction infligée à son attaquant Gaoussou Diakité, expulsé face à Saint-Gall.
Publié: 15:22 heures
|
Dernière mise à jour: 15:29 heures
Partager
Écouter
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Le Lausanne-Sport ne décolère pas. Le club vaudois a vivement réagi ce mercredi à la décision du juge de l’ordonnance disciplinaire de la Swiss Football League (SFL) d’alourdir la sanction de Gaoussou Diakité. Expulsé contre Saint-Gall, l’attaquant avait initialement écopé de trois matches de suspension pour «brutalité légère», comme l’avaient estimé l’arbitre de la rencontre, Mme Grundbacher, et la Commission de discipline.

A lire sur
Le LS n'aurait pas dû faire appel: la sanction contre Gaoussou Diakité a été alourdie!
Super League
Le juge unique a tranché
Le LS n'aurait pas dû faire appel: la sanction contre Gaoussou Diakité a été alourdie!
Cameron Puertas a la Coupe du monde 2026 en tête, mais avec quel pays?
Avec vidéo
La Suisse peut-elle le perdre?
Cameron Puertas a la Coupe du monde 2026 en tête, mais avec quel pays?

En faisant opposition, le LS espérait obtenir une réduction de cette peine. Mais la décision est allée dans le sens inverse: le geste de Diakité a été requalifié en «brutalité normale», ce qui entraîne une sanction plus lourde de quatre matches de suspension. Lausanne se dit choqué par cette issue et conteste fermement les arguments avancés par le juge, qui a estimé que le coup avait été porté «sans provocation préalable» et que l’attaquant s’était «déjà fait remarquer négativement avant l’incident».

Interprétations différentes

Pour le LS, ces interprétations ne tiennent pas. «Au regard des images, il est impossible de prendre position sur l’existence ou non d’un acte de provocation (notamment verbal) du joueur du FC St-Gall», écrit-on du côté des bureaux du club lémanique.

Lausanne affirme en outre que le joueur saint-gallois concerné a multiplié les provocations et les simulations tout au long de la rencontre, et que le contexte global du match, très tendu, n’a pas été pris en compte. «Tout au long de la rencontre, ce même joueur s’est distingué par de multiples provocations à l’égard de Gaoussou Diakité, ce qui, du point de vue du FC Lausanne-Sport, vient conforter son interprétation des faits.»

Le geste de Diakité est condamné

La formation lausannoise pointe en outre les directeurs de jeu pour cette rencontre qui ne s'est pas bien déroulée. «La gestion de la rencontre par le corps arbitral n’a pas permis de désamorcer ces tensions et a contribué à l’escalade de certaines situations. Ce contexte, qui a marqué l’ensemble du match, aurait dû être pris en compte dans l’évaluation des faits».

«De mémoire de dirigeants du football suisse, cette décision est sans précédent!», écrit le club, tout en réaffirmant condamner le geste de Diakité, déjà sanctionné en interne et qui avait accepté sa première suspension sans contestation.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
5
7
13
2
FC St-Gall
FC St-Gall
5
9
12
3
FC Bâle
FC Bâle
5
2
9
4
FC Lucerne
FC Lucerne
5
1
8
4
Young Boys
Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zurich
FC Zurich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthour
FC Winterthour
5
-8
2
Tour final
Tour de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus