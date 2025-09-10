Le Lausanne-Sport dénonce une décision «sans précédent» de la Swiss Football League, qui a choisi de durcir la sanction infligée à son attaquant Gaoussou Diakité, expulsé face à Saint-Gall.

Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le Lausanne-Sport ne décolère pas. Le club vaudois a vivement réagi ce mercredi à la décision du juge de l’ordonnance disciplinaire de la Swiss Football League (SFL) d’alourdir la sanction de Gaoussou Diakité. Expulsé contre Saint-Gall, l’attaquant avait initialement écopé de trois matches de suspension pour «brutalité légère», comme l’avaient estimé l’arbitre de la rencontre, Mme Grundbacher, et la Commission de discipline.

En faisant opposition, le LS espérait obtenir une réduction de cette peine. Mais la décision est allée dans le sens inverse: le geste de Diakité a été requalifié en «brutalité normale», ce qui entraîne une sanction plus lourde de quatre matches de suspension. Lausanne se dit choqué par cette issue et conteste fermement les arguments avancés par le juge, qui a estimé que le coup avait été porté «sans provocation préalable» et que l’attaquant s’était «déjà fait remarquer négativement avant l’incident».

Interprétations différentes

Pour le LS, ces interprétations ne tiennent pas. «Au regard des images, il est impossible de prendre position sur l’existence ou non d’un acte de provocation (notamment verbal) du joueur du FC St-Gall», écrit-on du côté des bureaux du club lémanique.

Lausanne affirme en outre que le joueur saint-gallois concerné a multiplié les provocations et les simulations tout au long de la rencontre, et que le contexte global du match, très tendu, n’a pas été pris en compte. «Tout au long de la rencontre, ce même joueur s’est distingué par de multiples provocations à l’égard de Gaoussou Diakité, ce qui, du point de vue du FC Lausanne-Sport, vient conforter son interprétation des faits.»

Le geste de Diakité est condamné

La formation lausannoise pointe en outre les directeurs de jeu pour cette rencontre qui ne s'est pas bien déroulée. «La gestion de la rencontre par le corps arbitral n’a pas permis de désamorcer ces tensions et a contribué à l’escalade de certaines situations. Ce contexte, qui a marqué l’ensemble du match, aurait dû être pris en compte dans l’évaluation des faits».

«De mémoire de dirigeants du football suisse, cette décision est sans précédent!», écrit le club, tout en réaffirmant condamner le geste de Diakité, déjà sanctionné en interne et qui avait accepté sa première suspension sans contestation.