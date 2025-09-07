Cameron Puertas a rejoint le Werder Brême cette semaine et sa première conférence de presse n'est pas passée inaperçue. Le Lausannois veut jouer la Coupe du monde 2026, c'est un fait, mais avec quelle sélection?

Cameron Puertas a la Coupe du monde 2026 en tête, mais avec quel pays?

1/6 Cameron Puertas a rejoint le Werder Brême cette semaine. Photo: x

Tobias Wedermann

La Weser plutôt que le désert: tel est le nouveau credo de Cameron Puertas (27 ans). Le Lausannois a quitté l’Arabie saoudite et Al-Qadsiah pour être prêté au Werder Brême dans les ultimes heures du mercato. «Mon souhait était de revenir en Europe, et la Coupe du monde 2026 est dans un coin de ma tête», a confié Puertas lors de sa présentation dans le nord de l’Allemagne.

La Coupe du monde, mais sous quel drapeau ?

C’est là que le flou s’installe. Interrogé sur sa préférence entre l’Espagne et la Suisse, le milieu offensif a d’abord lâché «Espagne» en anglais, avant de nuancer: «Pour l’équipe qui viendra en premier.» Une réponse qui a fait tiquer. Amira Arfaoui, joueuse du Werder et traductrice improvisée pour l’occasion, a ajouté: «Il est ouvert. Il a le passeport espagnol, il attend celui de la Suisse, et on verra bien ce qui se passe.»

Cameron Puertas est né à Lausanne, mais n’a pas (encore) la nationalité suisse. À l’ASF, on assure que la naturalisation est en bonne voie, probablement d’ici la fin de l’année. Murat Yakin suit le dossier de près. «J’aimerais beaucoup le sélectionner. Son style et sa mentalité me plaisent», affirmait le sélectionneur en juin. Selon lui, Cameron Puertas apporte un profil rare en Nati: un milieu axial capable de marquer régulièrement. Son arrivée en Bundesliga ne fait que renforcer son attractivité.

L’ASF confiante malgré les doutes

Depuis deux ans, la fédération s’active auprès de la famille pour accélérer le processus. Des discussions ont déjà eu lieu avec Pierluigi Tami, directeur de la Nati, et Cameron Puertas a même partagé un repas avec la sélection pendant l’Euro en Allemagne. Bref, l’ASF mise clairement sur lui pour renforcer l’entrejeu dans un avenir proche.

Reste que ses déclarations laissent planer une incertitude. Après les départs d’Albian Hajdari, Leon Avdullahu ou Eman Kospo vers d’autres horizons, la Suisse n’a pas besoin d’un nouveau dossier sensible autour de la double nationalité. On espère donc à l’ASF que le quiproquo n’était qu’un problème de traduction et que Cameron Puertas portera bientôt le maillot rouge à croix blanche – peut-être dès l’an prochain.