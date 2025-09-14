À Winterthour, l'attaque valaisanne a retrouvé le sourire

Sion a dominé à Winterthour mais s’est fait peur jusqu’au bout. Sauvés par un brin de réussite, les Valaisans ramènent trois points précieux et confirment que leur attaque a enfin retrouvé le sourire. De quoi réjouir Didier Tholot bien sûr.

Rilind Nivokazi (centre) a inscrit son troisième but de la saison. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Sion a joué à se faire peur en fin de match à Winterthour ce dimanche, concédant le 2-3 à la 85e minute de jeu. «Ils ont même eu une dernière action durant le temps additionnel qui aurait pu faire basculer le match à 3-3», ne manque pas de rappeler Ali Kabacalman, conscient d'être parvenu à éviter le pire dans une Schützenwiese prête à fêter un nouvel exploit de ses protégés. «On aurait dû mieux gérer cette fin de match.»

Didier Tholot disait ce vendredi en conférence de presse que son équipe devait être capable de savoir prendre un point lorsqu'il le fallait, mais dimanche, une unité seulement n'aurait tout simplement pas été suffisante. Son équipe a en effet largement dominé les débats (si ce n'est lors de cinq minutes en première mi-temps et cinq en deuxième), rentrant au vestiaire à la pause avec un avantage de deux buts (1-3). L'écart aurait même pu être plus conséquent si la frappe de Josias Lukembila avait terminé «poteau rentrant» plutôt que sortant. «J'aurais peut-être dû la piquer au-dessus du gardien», regrette-t-il après coup.

L'attaque valaisanne se réveille

Qu'importe finalement pour le FC Sion qui rentre en Valais avec les trois points. «Mission accomplie», sourit Ali Kabacalman, auteur d'une très belle passe décisive pour Rilind Nivokazi sur le but du 0-1 (13e). Le buteur kosovar a inscrit à la Schützenwiese son troisième but en cinq rencontres de Super League, soit autant que Josias Lukembila. L'attaque valaisanne, muette face à Young Boys (0-0) et Bâle (0-1), est repartie du bon pied. «Cela fait quelques matches maintenant qu'on joue ensemble, les automatismes commencent à se créer. Je me réjouis de voir la suite», commente l'attaquant vaudois arrivé cet été du Paris FC.

Rien n'indique toutefois qu'il sera sur le terrain mercredi pour la venue du Servette FC. Tout comme Théo Berdayes et Théo Bouchlarhem, discrets dans les statistiques, mais auteurs, eux aussi, d’une belle prestation à la Schützenwiese. Et c'est là que réside la force de ce FC Sion 2025-2026. «C'est bien pour la concurrence, c'est bien pour tout le monde. J'ai dit que j'avais un groupe. Ceux qui ont fait le boulot aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux qui vont faire le boulot dès le début contre Servette», lance Didier Tholot, en faisant référence au fait que Benjamin Kololli et Donat Rrudhani, pour ne citer qu'eux, sont restés 90 minutes sur le banc. Ilyas Chouaref n'a lui disputé que les 15 dernières minutes.

«Il faut parfois un peu de réussite»

Le technicien français n'a de plus pas manqué de rappeler le nombre de points obtenus par son équipe à l'extérieur jusqu'à présent cette saison. À savoir sept en trois matches. Soit déjà presque autant que lors des 19 matches loin de Tourbillon la saison dernière (12). «On a eu énormément de mal lors des six derniers mois. C'est très positif», apprécie Didier Tholot, lequel a naturellement apprécié le visage montré par son équipe à Winterthour.

Le Bordelais demandait plus d'agressivité, dans le bon sens du terme, et il a été servi avec une équipe bien présente et conquérante dès les premiers instants de la partie. «On a fait ce qu'il fallait. On a été compacts, on a été agressifs. On a aussi eu un peu de réussite. Ça ne joue pas à grand-chose sur le basculement du match. Mais je crois qu'en football, il en faut un peu et on la prend aujourd'hui.»

Seule ombre au tableau donc: ces deux buts concédés. «Le deuxième me gêne davantage. Il vient de nulle-part, d'un long ballon sur lequel on doit vraiment être plus attentif», explique Didier Tholot. Sion cherchera à réaliser le match parfait face à Servette, mercredi à Tourbillon (19h).