Sion tremble en fin de match, mais s'impose à Winterthour

Didier Tholot attendait une réaction de ses joueurs et il l'a eue. Le FC Sion a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant à la Schützenwiese de Winterthour (2-3), même si la fin de match a été plus tendue que prévu.

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion reprend sa marche en avant après son nul face à Young Boys (0-0) et sa défaite face à Bâle (0-1) avant la pause internationale. Justement, ce jour-là à Tourbillon, les Valaisans apparaissaient bien loin des standards affichés lors de leurs premiers matches de la saison. Didier Tholot attendait ainsi davantage de ses joueurs de dimanche, après un stage bénéfique en Russie.

Et le technicien français a été écouté par son équipe, laquelle, habitée par une envie de tous les instants, a plié l'affaire en première mi-temps. Rilind Nivokazi ouvrait la marque de fort belle manière dès la 13e (super service d'Ali Kabacalman), avant que Noé Sow (32e) et Josias Lukembila (35e), tous deux très bons ce dimanche, n'alourdissent la marque avant la pause. Ce dernier touchait encore le poteau à la 44e.

Le FC Sion sauvé par la VAR

Entre-temps, sur son premier tir cadré, la formation d'Uli Forte réduisait la marque sur corner par Elias Malunuvu (21e), la phase de jeu qu'elle maîtrise le mieux (3 de ses 4 derniers buts avant ce dimanche). Le numéro 18 winterthourois pensait même donner l'avantage à son équipe six minutes plus tard, mais sa réalisation était justement annulée par Mirel Turkes après un appel de la VAR.

Un rappel aux Valaisans qu'il fallait faire preuve d'une vigilance de tous les instants, notamment sur les transitions, face à une équipe qui s'était montrée dangereuse chez elle en ce début de saison. Pour la seconde mi-temps, Uli Forte décidait d'ailleurs d'ajouter du poids à son attaque pour tenter de renverser la partie. Brian Beyer et Carmine Chiappetta remplaçaient Randy Schneider et Théo Golliard.

Place au Servette FC pour Sion

Pour Didier Tholot, qui s'était privé des services de Benjamin Kololli (touché au mollet) et de Donat Rrudhani, tous deux restés sur le banc, aucune raison de changer quoi que ce soit. Son équipe effectuait en effet jusque-là une rencontre taille patron, sans compter bien sûr ces quelques minutes de flottement entre la 20 et la 27e.

La seconde période avait lieu sur un petit rythme, les Valaisans ne cherchant logiquement pas à se mettre en danger, mais se montrant tout de même offensifs par séquences, et les Winterthourois en difficulté lorsqu'il leur était demandé de faire du jeu. Chose qui s'amplifiait avec les entrées de Lamine Diack et de Baltazar pour Théo Bouchlarhem et Ali Kabacalman. Deux changements destinés à fermer encore davantage la boutique sédunoise. Mais celle-ci, contre toute attente, craquait à la 85e sur une action tout en verticalité conclue par Andrin Hunziker.

Une réalisation qui restait sans suite pour Winterthour, pour le plus grand soulagement du camp sédunois. Prochain rendez-vous pour le FC Sion: la réception du Servette FC mercredi (19h). Avec la possibilité de frapper un nouveau gros coup.