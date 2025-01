Tanja Frieden: «C'était la période la plus sombre de ma vie»

1/6 Ces derniers temps, Tanja Frieden a dû s'occuper intensivement d'elle-même. Une question a particulièrement préoccupé la Bernoise: «Qu'est-ce que mon corps veut me dire?» Photo: Zamir Loshi

Nicola Abt

Tanja Frieden est hospitalisée à la clinique Hirslanden de Zurich lorsqu'elle prend une décision remarquable. La championne olympique de snowboard choisit la douleur plutôt que des médicaments puissants. Deux jours plus tard, elle entame un traitement de plusieurs semaines en Allemagne. «Je suis entrée dans la clinique en pleurant et à quatre pattes», se souvient la Bernoise.

Depuis, près d'un mois s'est écoulé. Tanja Frieden est assise au Deltapark Vitalresort à Thoune et croise à nouveau les jambes pour la première fois. Interrogée sur les dernières semaines, elle déclare: «C'était la période la plus sombre de ma vie.» Fin octobre, la championne olympique de 2006 a été hospitalisée d'urgence. Depuis des semaines, elle souffrait de douleurs dorsales avec «des irradiations infernales dans la jambe. J'avais l'impression d'avoir mal aux dents dans tout le corps.» Pendant cinq jours, elle n'a pratiquement pas pu dormir.

Des célébrités misent sur son aide

Les médecins ont découvert les symptômes d'une hernie discale. Pour Tanja Frieden, il était clair que son corps lui envoyait un signal. «Outre le problème structurel, il y a quelque chose de plus profond.» Elle apprend à ses clients à écouter précisément leur corps. La Bernoise se définit comme coach en énergie et en transformation. Elle a fondé la FriedensAcademy et emploie douze personnes. «Pour beaucoup, je ne suis malheureusement encore que la championne olympique. Cette estampille est souvent limitative.»

Ces dernières semaines, elle a appris qu'elle devait à nouveau se regarder de plus près. Après trois jours d'hospitalisation, Tanja Frieden a réalisé: «Se contenter de prendre des médicaments et d'espérer que les choses s'améliorent – ce n'est pas moi.» Elle s'est rendue en Allemagne dans une clinique qui pratique la thérapie par biokinématique.

«Pour travailler dans ce domaine au niveau le plus profond avec le corps, tu ne peux pas prendre de médicaments contenant de la morphine», explique-t-elle. C'est pourquoi elle y est arrivée en souffrant énormément. «Au bout d'une semaine, je pouvais à nouveau marcher et j'avais déjà besoin de beaucoup moins de médicaments.»

La biokinématique repose sur le fait que ce sont les dysfonctionnements de la musculature qui sont le véritable déclencheur de la douleur, et non les articulations ou les nerfs. C'est pourquoi, en cas de problèmes de dos, elle mise sur la mobilisation de la colonne vertébrale. Les exercices sont axés sur la flexion maximale du haut du corps vers l'arrière.

Trois facteurs décisifs

Durant la première semaine de son séjour à la clinique, Tanja Frieden a lutté contre la solitude. «Ma famille me manquait.» En même temps, elle a profité de ce temps pour étudier les signaux de son corps. Pour elle, trois facteurs ont conduit à ses douleurs dorsales. L'un d'eux est le poids de quatorze années de sport de haut niveau et de plusieurs chutes violentes. «De plus, je n'ai pas fait assez de sport ces derniers temps. Je suis trop restée assise. Et puis, des thèmes sous-jacents se sont manifestés.»

L'un d'entre eux, elle le porte en elle depuis des décennies. «J'attends fondamentalement de moi les meilleures performances.» En même temps, elle a eu du mal à se défaire de ses responsabilités. Elle y a travaillé en collaboration avec son coach. Car celui qui accompagne les gens doit aussi travailler sur lui-même. «J'ai pu apprendre encore plus à voir certaines choses de manière plus détendue et à laisser les tâches à d'autres. Avec chaque sujet que j'ai pu résoudre, j'ai fait un grand saut dans mon processus de guérison.»

Au bout d'une quarantaine de minutes, Tanja Frieden est soulagée lorsqu'elle peut à nouveau se lever. Actuellement, c'est encore la position assise qui lui pose le plus de problèmes. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'elle a dû endurer ces dernières semaines. «Malgré les douleurs intenses, je suis reconnaissante de cette expérience. Car même dans les moments les plus durs, nous pouvons grandir.»