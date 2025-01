Voici comment les stars du sport suisse ont passé le Nouvel An

1/5 Justin Murisier s'est offert un vol en parapente au-dessus de Verbier VS. Photo: Instagram/justin_murisier

Cédric Heeb

Nos athlètes n'ont pas manqué de souhaiter une excellente nouvelle année à leurs fans! Sur Instagram, de nombreuses stars suisses du sport ont partagé des instants festifs et parfois insolites de leur Saint-Sylvestre.

Les skieuses Camille Rast (25 ans), Mélanie Meillard (26 ans), Aline Danioth (26 ans), Elena Stoffel (28 ans) et Delphine Darbellay (22 ans) semblent avoir passé un réveillon joyeux. Actuellement en entraînement à Obdach, en Autriche, les techniciennes de Swiss-Ski ont mêlé sérieux et bonne humeur. Au programme: des descentes, mais aussi quelques moments plus légers, comme lorsque Danioth, accompagnée de Stoffel, s'est improvisée pilote de luge sur un mini-slalom. Avec un large sourire, elle salue la caméra, montrant qu'elle a rapidement surmonté sa déception du slalom de Semmering.

Un Valaisan prend les airs

Justin Murisier (32 ans), lui, a décidé de prendre de la hauteur. Non content de briller en Coupe du monde, le Valaisan s’est offert une expérience inédite pour célébrer la nouvelle année: un vol en parapente au-dessus de Verbier. «Une expérience magnifique», écrit-il, partageant sa vue aérienne spectaculaire sur Instagram.

Pour Niels Hintermann (29 ans), 2024 débute avec un mélange d’émotions. Dans un post empreint de sincérité, le skieur de vitesse revient sur une année marquée par des hauts et des bas: sa victoire en Coupe du monde à Kvitfjell en février, son mariage avec Lara en juillet, et, plus sombrement, le diagnostic de son cancer en octobre. «2024 sera à jamais liée à notre mariage, mais aussi à mon combat contre le cancer et ma chimiothérapie», confie le sportif de Bülach. Malgré tout, Hintermann n’a pas perdu son sourire, fêtant la Saint-Sylvestre à Valbella, dans les Grisons, où il a fait la chenille avec ses amis vers 2025.

Une fin d'année en toute originalité

Pour d’autres, la transition vers 2025 a été l’occasion de s’essayer à de nouvelles disciplines. Le curleur Benoît Schwarz-van Berkel (33 ans) a troqué sa pierre pour un fusil, participant à un entraînement de biathlon avec Amy Baserga et Niklas Hartweg (tous deux 24 ans). Quant à Lena Häcki-Gross (29 ans), la double championne de biathlon en Coupe du monde, elle a renoué avec le snowboard après cinq ans d’interruption.

Marlen Reusser (33 ans), elle, adresse ses vœux depuis Andorre, où elle vit désormais. Devant une installation lumineuse en forme d’ours en peluche géant, la cycliste a partagé son enthousiasme pour l’année à venir. Enfin, Christian Stucki (39 ans), icône de la lutte suisse, a préféré la simplicité d’un réveillon en famille pour transmettre ses souhaits de bonheur et de succès.