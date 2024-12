Wendy Holdener revient sur son année la plus difficile, endeuillée par le décès de son frère Kevin en février. Malgré cette charge émotionnelle immense, la skieuse démontre une force exceptionnelle - sur et en dehors des pistes.

1/10 Le décès de son frère bien-aimé Kevin a endeuillé l'année de Wendy Holdener. Il n'a vécu que 34 ans. Photo: TOTO MARTI

Mathias Germann

L'année touche à sa fin. Pour Wendy Holdener (31 ans), elle a été la plus difficile de sa vie. Bien sûr, il y a eu la fracture de la cheville qu'elle a subie en décembre 2023 – elle a manqué toutes les courses restantes de l'hiver. Mais comparée à ce qu'elle a enduré en dehors des pistes, sa blessure n'était rien.

Au petit matin du 22 février, elle doit faire ses adieux à son frère bien-aimé, Kevin. Atteint d'un cancer complexe et rare à l'âge de 20 ans, il a perdu son combat contre cette maladie à 34 ans.

«Kevin nous a impressionnés par sa volonté de survivre et sa joie de vivre, il a courageusement affronté la maladie et a pu lui arracher encore quelques précieuses années de vie», a fait savoir Wendy Holdener peu après. «La mort de Kevin nous déchire le cœur et laisse dans notre famille et dans notre entourage un vide qui ne se refermera jamais. Nous sommes infiniment tristes. Nous vous demandons de garder le meilleur souvenir de Kevin – et de nous donner du temps».

Dix mois se sont écoulés depuis. La cicatrice laissée par la mort de son frère et manager est énorme. «J'essaie de ne pas trop en parler, parce que sinon je deviens très émotive. Il y a des souvenirs partout, mais oui ...», a déclaré Wendy Holdener vendredi, avant les courses de Semmering. Elle n'a pas terminé sa phrase.

Son frère dans le calendrier 2025: «Je voulais qu'il y figure»

Cette année, Noël a été «différent» de ce qu'il était auparavant, a expliqué Wendy Holdener. Les fêtes ont-elles quand même été belles ou surtout difficiles? «La plupart du temps, c'était bien. Il y a eu de temps en temps des moments tristes, mais le fait d'être ensemble m'a donné beaucoup de force». Son frère Steve, qui vit à Hong Kong, s'est lui aussi rendu avec sa fiancée à Oberiberg, dans le canton de Schwyz, pour passer Noël avec la famille. «Cela faisait longtemps que je ne les avais pas vus». Avec Carmen, la veuve de Kevin – ils se sont mariés la veille de son décès – toutes et tous ont skié à Hoch-Ybrig.

Comme les années précédentes, Wendy Holdener a réalisé ces dernières semaines un calendrier avec des photos privées – il est en vente sur son site internet. Sur la photo de février, on la voit avec Kevin - tous deux rayonnants. «Je voulais que Kevin y figure. Février n'est pas seulement le mois où il est mort, c'est aussi son anniversaire», dit-elle.

Le voyage de retour serait trop compliqué

Samedi et dimanche, Wendy Holdener a disputé ses dernières courses de l'année. Elle s'est classée 21e en slalom géant et 6e en slalom. Compte tenu des circonstances - un rhume la fait également souffrir – c'est une performance forte. «Je ne vais pas vraiment bien, je suis plutôt à la limite», a-t-elle détaillé par la suite. Dans ces conditions, son classement en slalom est l'un des meilleurs qu'elle ait obtenus dans sa carrière, estime-t-elle.

Et que va-t-il se passer ensuite? La Schwytzoise passe les dernières heures de l'année en Autriche avec son équipe, mais aussi avec Carmen, l'épouse de Kevin. Un retour en Suisse serait trop long et trop coûteux, d'autant plus que Wendy Holdener est physiquement diminuée. Les prochaines courses techniques sont déjà au programme du week-end prochain à Kranjska Gora (Slovénie), qui se trouve à trois heures de route de Semmering. «Je vais voir avec les médecins quels médicaments peuvent m'aider pour être en forme le week-end prochain».

«Ce sera plus difficile que Noël»

Wendy Holdener est consciente que les pensées de son frère vont ressurgir, surtout à la Saint-Sylvestre. «Ce sera difficile. Plus difficile que Noël, parce que c'est toujours là qu'on regarde en arrière», dit-elle.

Est-elle néanmoins heureuse que l'année touche à sa fin? Les larmes lui montent aux yeux. «Je ne sais pas ... J'ai du mal à accepter que 2024 se termine. Car c'était la dernière année avec Kevin».