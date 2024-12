La Suisse réagit au décès tragique de Sophie Hediger

1/2 Sophie Hediger est décédée lundi. Swiss-Ski rend hommage à la snowboardeuse avec cette photo. Photo: zVg

Cédric Heeb

La Suisse entière est tombée sous le choc peu avant Noël. La snowboardeuse cross Sophie Hediger a tragiquement perdu la vie lundi, emportée par une avalanche à Arosa. Son père, Franz, a rendu hommage à sa fille dans un message poignant publié sur LinkedIn: «Repose en paix, Sophie. Tu nous manqueras à jamais. Tu étais un rayon de soleil et une fille tout simplement merveilleuse. Aide-nous, où que tu sois maintenant, à surmonter cette perte immense.»

Dans le monde du sport, l’émotion est immense face à cette disparition tragique. Urs Lehmann (55 ans), président de Swiss-Ski, a lui aussi exprimé sa tristesse sur LinkedIn: «Nous sommes profondément attristés et abasourdis. Sophie, tu étais une jeune femme extraordinaire, une athlète de haut niveau et une personnalité attachante. Nos pensées accompagnent ta famille et tes proches. Tu nous manqueras, et nous garderons ton sourire radieux dans nos cœurs».

Des collègues de snowboard profondément attristés

La star du half-pipe Jan Scherrer a également rendu hommage à Sophie dans une story Instagram: «Cela me brise le cœur. Sophie, nous te garderons toujours en mémoire». Le Toggenbourgeois, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, a aussi lancé un appel à ses abonnés: «Soyez prudents en montagne».

Dario Caviezel (29 ans), vice-champion du monde en slalom géant parallèle, a partagé son deuil sur Instagram: «Ciao Sophie. Beaucoup trop tôt… C’est incroyablement triste». La skieuse Aline Danioth (26 ans) lui a également rendu hommage: «Glisse en paix, Sophie».

Aline Danioth poste une photo d'elle et de Sophie Hediger (gauche) en guise de souvenir. Photo: Instagram/alinedanioth

Les coéquipières de Sophie, Aline Albrecht (23 ans) et Sina Siegenthaler (24 ans), ont exprimé leur tristesse dans les commentaires du post Instagram de Swisssnowboardcross. La première a réagi avec des emojis symbolisant une bougie, un cœur et une colombe blanche. La seconde a simplement écrit: «Inconcevable…», accompagné d’un emoji de larmes et d’une colombe.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dario Wüthrich, joueur professionnel de hockey sur glace à Ambri-Piotta et compagnon de Sophie, est également en deuil. Son club a partagé un message sur X: «Nous exprimons tout notre soutien à Dario Wüthrich et partageons sa douleur face à la perte soudaine et tragique de son amie». Les Tessinois ont présenté leurs condoléances les plus sincères aux familles Hediger et Wüthrich, accompagnées d’un message de solidarité.

Une conseillère fédérale présente ses condoléances

Le lendemain, la présidente de la Confédération, Viola Amherd (62 ans), a tenu à rendre hommage à Sophie sur X: «C’est avec une grande tristesse et une profonde consternation que nous disons adieu à la championne de snowboardcross, et à l'athlète-soldate, Sophie Hediger». En son nom et au nom de l’armée suisse, elle a adressé ses condoléances émues aux proches de la jeune sportive.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations