«J'ai fait imprimer le logo du Mondial 2026 sur mes protège-tibias»

Loris Mettler sort d'une saison réussie en première division norvégienne. Photo: DR

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir réussi son pari en deuxième division norvégienne en 2023, Loris Mettler a découvert en 2024 la première division sous les couleurs de Sandefjord. Et une nouvelle fois, ce choix a été le bon pour lui. En 28 rencontres, le Genevois a inscrit sept buts et délivrés quatre passes décisives pour le 10e du championnat.

«La saison s'est super bien passée», explique le meneur de jeu par téléphone. «Je savais que j'étais prêt pour jouer à ce niveau-là et j'ai réussi dès la première année à me mettre en évidence.» Comme la saison précédente, le joueur formé à Carouge et à Servette a tout de même eu besoin d'un temps d'adaptation. «Je dirais jusqu'à l'été, puis j'ai décollé, juge-t-il, confirmé par les statistiques. «J'ai dû attendre la 14e journée pour marquer mon premier but. Mais ensuite, j'en ai inscrit sept sur les 16 derniers.»

«Cette saison m'a permis de passer un nouveau palier»

Plus que ces chiffres, Loris Mettler, dont le profil de joueur petit et très technique est atypique en Norvège, se réjouit de sa rapide adaptation à la première division. Un championnat qui, il faut le rappeler, compte des habitués aux Coupes d'Europe comme Bodo Glimt, qui dispute cette saison l'Europa League, ou encore Molde (Conference League). «Cette saison m'a permis de passer un nouveau palier. J’ai progressé dans mes choix, mes courses et ma prise d’information. Mes coachs ont noté ces améliorations en fin de saison.»

Sur le plan mental aussi, le Genevois a beaucoup appris. Et cela grâce à une fin de saison tendue. Sandefjord, bien que 10e au classement final (sur 16), n'est passé qu'à un point de finir barragiste (14e place). Les trois dernières rencontres, face à Odd (16e), Lillestrom (15e) et Fredrikstad (6e), ont été déterminantes. Mais aussi stressantes. «Le match contre Odd, pour éviter la relégation, était le plus stressant de ma vie, avoue le milieu de terrain. J’ai ressenti une pression à laquelle je n’étais pas habitué. Mais cela m’a permis de grandir, notamment en me préparant mieux pour le match suivant, où j’ai marqué et aidé l’équipe à s’imposer 3-0.»

Le logo de la Coupe du monde 2026 sur ses protège-tibias

Cette année a également permis à Loris Mettler, dont la cote ne cesse de grandir auprès des supporters sur place, de découvrir la sensation de jouer devant de belles affluences. «Jouer devant 16'000 ou 18'000 supporters, comme à Rosenborg lors du premier match ou à Brann, fait partie de la magie du football de haut niveau. J’espère revivre cela à une échelle encore plus grande.»

La suite? Malgré un contrat valable jusqu'en juin 2026, elle pourrait s'écrire du côté d'un club norvégien mieux classé, ou d'un autre club européen plus huppé, qui dispute régulièrement une Coupe d'Europe. Le Genevois s'estime en tous les cas prêt à passer un nouveau palier, à relever un nouveau défi, sans toutefois se brûler les ailes. «J'ai réalisé de bons matches face aux grosses équipes du championnat et cela me motive encore plus à me surpasser.» Et de se rapprocher encore un peu plus d'une équipe de Suisse qu'il ambitionne de rejoindre un jour.

«J'ai fait imprimer le logo de la Coupe du monde 2026 sur mes protège-tibias», explique-t-il, en ajoutant que voir des joueurs de Super League, du même âge que lui (26 ans), être convoqués ces derniers mois le convainc qu'il peut avoir sa chance en évoluant dans le championnat norvégien, qui se trouve devant le championnat suisse au classement UEFA. A condition bien sûr qu'il rejoigne l'une de ses grosses cylindrées.