C'est officiel: Alessandro Mangiarratti n'est plus l'entraîneur d'Yverdon Sport. Le club a annoncé son départ ce mardi matin.

Alessandro Mangiarratti ne passera pas l'hiver du côté d'Yverdon. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les ultras d'Yverdon Sport passeront de meilleures fêtes de fin d'année! Le club nord-vaudois leur a en effet offert ce qu'ils demandaient lors du dernier match avant la trêve (et même bien avant): la tête de leur entraîneur.

Alessandro Mangiarratti a en effet été libéré de ses fonctions ce mardi. «Cette décision a été prise à l’heure du bilan intermédiaire de la saison 24/25 de Super League, afin de donner à l’équipe un nouvel élan pour aborder 2025», communique la direction d'Yverdon Sport.

Arrivé le 31 octobre 2023 à Yverdon Sport, Alessandro Mangiarratti (46 ans) a dirigé, samedi face à Sion, son dernier match sur le banc du Stade municipal. Après avoir maintenu l’équipe en Super League et atteint l’objectif fixé la saison dernière (9e place finale), la saison 24/25 a été plus difficile. «Dans un championnat relevé, malgré une position hors de la zone rouge, le bilan comptable à la trêve n’est pas à la hauteur des attentes», assure la direction du club.

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Jeffrey Saunders, président du football, a justifié ce choix: sur le site internet du club. «Des décisions comme celle-ci ne sont jamais faciles. Alessandro est un vrai professionnel et nous avons apprécié tout son travail acharné et sa contribution au club. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Comme nous le comprenons tous, ce secteur est axé sur les résultats et nous devons nous améliorer. Jusqu’à présent, cette saison, nous n’avons pas atteint nos objectifs». L’entraîneur adjoint Francesco Pargalia a également été libéré de ses fonctions.

Le nouveau coach sera annoncé prochainement, assure encore le club.