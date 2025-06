Changement de leader sur le Tour de Suisse

Oscar Onley a enlevé la 5e étape du Tour de Suisse à Santa Maria in Calanca. Changement en tête puisque c'est le Français Kévin Vauquelin qui a pris la tunique jaune à son compatriote Romain Grégoire.

Oscar Onley a battu Joao Almeida dans les Grisons Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Avec quatre ascensions répertoriées en première catégorie, c'était vraiment l'étape-reine de cette 88e édition. Après avoir franchi le Julier puis le San Bernardino, le peloton a passé deux fois la montée de Castaneda dans le Val Calanca, l'une des rares vallées italophones des Grisons.

Dans la dernière montée, Onley et Joao Almeida ont été les plus forts et au sommet c'est la Britannique de 22 ans qui a été le meilleur. Vainqueur la veille, Almeida s'est rapproché de la tête au général. Le Portugais, l'un des favoris de cette boucle helvétique, est 3e à 39 secondes de Kévin Vauquelin, désormais nouveau leader.

Le Français a privé son compatriote Romain Grégoire du maillot jaune qu'il détenait depuis la première étape. A 29 secondes de Vauquelin, on retrouve Julian Alaphilippe.

Le vainqueur de l'étape Oscar Onley a réalisé une bonne opération puisqu'il pointe au quatrième rang du classement général à 1'21.

Vendredi, la 6e étape emmènera les coureurs de Coire à Neuhausen près des Chutes du Rhin.