JO comme point d'orgue
Julie Zogg rangera bientôt son snowboard

Julie Zogg rangera son snowboard à l'issue de la saison à venir. La Saint-Galloise, qui fêtera ses 33 ans en octobre, a annoncé mardi qu'elle prendrait sa retraite sportive à la fin de l'hiver.
Publié: il y a 21 minutes
Julie Zogg va vivre une dernière saison professionnelle avant de prendre sa retraite (archives).
La double championne du monde du slalom parallèle (2019 et 2023) clôturera sa belle carrière par une saison olympique. Les Jeux de Milan-Cortina constitueront le point d'orgue de son ultime saison professionnelle.

Outre ses deux médailles d'or mondiales, la Saint-Galloise a remporté six fois le classement général de la Coupe du monde de snowboard alpin ainsi que six petits globes de cristal. Seule une médaille olympique manque encore à son remarquable palmarès.

