Julie Zogg rangera bientôt son snowboard

Publié: il y a 21 minutes

Julie Zogg rangera son snowboard à l'issue de la saison à venir. La Saint-Galloise, qui fêtera ses 33 ans en octobre, a annoncé mardi qu'elle prendrait sa retraite sportive à la fin de l'hiver.

Julie Zogg va vivre une dernière saison professionnelle avant de prendre sa retraite (archives). Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

La double championne du monde du slalom parallèle (2019 et 2023) clôturera sa belle carrière par une saison olympique. Les Jeux de Milan-Cortina constitueront le point d'orgue de son ultime saison professionnelle.

Outre ses deux médailles d'or mondiales, la Saint-Galloise a remporté six fois le classement général de la Coupe du monde de snowboard alpin ainsi que six petits globes de cristal. Seule une médaille olympique manque encore à son remarquable palmarès.