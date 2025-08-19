Julie Zogg rangera bientôt son snowboard

Julie Zogg va vivre une dernière saison professionnelle avant de prendre sa retraite (archives).
Photo: GIAN EHRENZELLER
La double championne du monde du slalom parallèle (2019 et 2023) clôturera sa belle carrière par une saison olympique. Les Jeux de Milan-Cortina constitueront le point d'orgue de son ultime saison professionnelle.
Outre ses deux médailles d'or mondiales, la Saint-Galloise a remporté six fois le classement général de la Coupe du monde de snowboard alpin ainsi que six petits globes de cristal. Seule une médaille olympique manque encore à son remarquable palmarès.
