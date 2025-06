Veronica Vancardo est la neuvième Suissesse la plus rapide sur 800 m (archives). Photo: keystone-sda.ch

Au téléphone, on sent que Veronica Vancardo est encore émue de la performance qu'elle a réalisée ce mardi en République tchèque. Lors du meeting de Kladno, la Fribourgeoise est passée pour la première fois de sa carrière sous les 2 minutes en 800 m. Son temps: 1'59"81, ce qui fait d'elle la 9e Suissesse la plus rapide de tous les temps sur la distance. Que s'est-il passé pour celle qui vient de battre son record personnel de plus d'une seconde et demie? «Même moi, je ne réalise pas trop, répond-elle en rigolant. Dans mon inconscient, je savais que j'en étais capable, mais pas dans ces conditions.»

Il faut dire que la course à Kladno a été particulière pour elle. En suivant un lièvre pas assez rapide sur le premier tour de piste, Veronica Vancardo ne pensait pas décrocher un tel chrono à la fin. Même à 600 m, la course n'était pas des plus rapides. «Mon coach me dit tout le temps d'en remettre, c'est donc ce que j'ai fait.» Une bonne décision puisqu'elle franchit la ligne avec un magnifique temps. Chrono qu'elle ne voit pas tout de suite: «Dans un premier temps, ça continue à tourner et j'ai cru que j'avais fait 2'00"10, développe-t-elle. Je me suis dit que c'était dommage de ne pas être sous les 2 minutes. Et puis, je vois 1'59"81. C'est pour ça que je suis autant choquée.»

En plus de temps de passage moyens, la Sarinoise a également fait la course en tête seule à la fin. Et les conditions météorologiques n'étaient pas idéales: «Il y avait pas mal de vent dans la dernière ligne droite.» Surtout, elle s'est mise dans un mindset qui prête à sourire. «Je me suis dit: 'Bon, tu es en République tchèque, personne ne verra ta course. Donc essaie de faire un truc que tu n'as jamais fait et si les filles de derrière te rattrapent, on s'en fout'.»

Un état d'esprit qui a très bien fonctionné puisque Veronica Vancardo est parvenue à n'être qu'à 81 centièmes des minimas pour les Mondiaux qui auront lieu en septembre 2025 à Tokyo. Pas trop dégoûtée? «Oh non, pas du tout, s'exclame-t-elle en rigolant. La course n'est tellement pas parfaite que je me dis que je peux clairement optimiser ce chrono. Maintenant, il faut que j'apprenne à courir en peloton et, surtout, à m'amuser.»

Des années de galère

Car ces dernières années, tout n'a pas été rose pour celle qui était encore spécialiste du 400 m en 2021. «Durant deux ans, je n'ai pris aucun plaisir à l'entraînement et je pleurais quasi tous les jours», se souvient-elle. Après une blessure, l'athlète de 24 ans a même eu envie de dire stop, il y a un an. «Et de me dire que maintenant, je suis sous cette barrière plutôt mythique des 2 minutes, c'est fou», s'exclame-t-elle.

Juste après sa course, sa maman lui a envoyé une photo d'elle petite. «En la voyant, je me suis dit que cette petite fille devait être tellement fière si elle savait que je courais en moins de 2 minutes un jour, sourit-elle. Mais ce n'est pas l'objectif final.» Évidemment, Tokyo est en point de mire, même si d'autres échéances, à l'image des Universidades, se présenteront avant pour Veronica Vancardo. «La saison est encore longue», prévient-elle.

Le 800 m, un sport de Fribourgeoises?

Malheureusement pour elle, la Fribourgeoise ne pourra pas rentrer en Suisse pour célébrer en compagnie de ses proches. Désormais exilée à Lyon, elle doit attendre. Surtout que les examens arrivent pour celle qui est en études de droit via UniDistance. Un programme bien chargé, donc.

Mais un équilibre qui commence à porter ses fruits pour Veronica Vancardo. De quoi se rapprocher de sa compatriote Audrey Werro, meilleure coureuse de 800 m en Suisse à l'heure actuelle. «Je trouve ça super qu'Audrey et moi venons du même canton, s'exclame-t-elle. Si j'étais encore en Suisse, on s'entraînerait sur le même terrain. D'ailleurs, on s'y croise quand je fais un saut à Fribourg. Je ne cours pas autant vite qu'elle mais le but est, pourquoi pas, de la rattraper un jour.» Pour cela, il faut «juste» que Veronica Vancardo améliore son nouveau meilleur temps de 2"56. Un autre exploit, somme toute.