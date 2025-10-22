DE
Une première depuis 1950
Magnifique exploit du gymnaste argovien Noe Seifert aux Mondiaux de Jakarta

Pour la première fois depuis 1950, un gymnaste suisse est monté sur le podium du concours général lors des Mondiaux. A Jakarta, l'Argovien Noe Seifert a pris la 3e place.
Publié: 16:04 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
Écouter
La joie de Noe Seifert après son exploit.
Photo: MAST IRHAM
ATS Agence télégraphique suisse

L'Argovien Noe Seifert a obtenu la médaille de bronze du concours général lors des Mondiaux à Jakarta. C'est la première fois depuis 1950 qu'un Suisse monte sur le podium dans cette épreuve. Seifert (26 ans), qui avait pris la deuxième place des qualifications, a confirmé en finale. Il s'est montré très solide et régulier sur les six agrès.

L'Argovien a pris une revanche éclatante après la déception subie en mai à Leipzig lors des Européens. Il avait alors fini la qualification en tête, avant de devoir se contenter d'un sixième rang frustrant. Il avait raté le bronze en manquant sa réception au dernier agrès.

Un autre Suisse a terminé dans le top 10 dans la capitale de l'Indonésie: Florian Langenegger peut lui aussi être crédité d'une bonne performance. Jamais deux Suisses n'avaient figuré parmi les dix meilleurs mondiaux depuis 75 ans!

La victoire est revenue au Japonais Daiki Hashimoto. Le champion olympique de Tokyo 2021 a totalisé 85,131 points. Il a précédé de peu - moins de huit dixièmes - le Chinois Zhang Boheng alors que Seifert a obtenu un total de 82,831 points. Langenegger a récolté quant à lui 79,599 points.

