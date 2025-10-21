Première finale mondiale pour Lena Bickel

Lena Bickel vivra sa première finale mondiale jeudi à Jakarta.
Jeudi en Indonésie, Lena Bickel concourra parmi les 24 meilleures gymnastes du monde, elle qui avait raté la finale olympique l'été dernier à Paris. Sa coéquipière, l'Argovienne Anny Wu (22 ans), a quant à elle échoué au 30e rang des qualifications.
La meilleure note de ces qualifications a été obtenue par la Russe Angelina Melnikova (54,566), médaillée d'or au concours général en 2021, devant la Japonaise Aiko Sugihara (54,099) et l'Algérienne Kaylia Nemour (53,865), championne olympique des barres asymétriques à Paris. Lena Bickel a terminé avec une note générale de 50,899.