Première finale mondiale pour Lena Bickel

Après Noe Seifert et Florian Langenegger, Lena Bickel s'est qualifiée pour la finale du concours général des Championnats du monde de Jakarta. La Tessinoise de 20 ans s'est classée 15e des qualifs.

Lena Bickel vivra sa première finale mondiale jeudi à Jakarta. Photo: Dita Alangkara

ATS Agence télégraphique suisse

Jeudi en Indonésie, Lena Bickel concourra parmi les 24 meilleures gymnastes du monde, elle qui avait raté la finale olympique l'été dernier à Paris. Sa coéquipière, l'Argovienne Anny Wu (22 ans), a quant à elle échoué au 30e rang des qualifications.

La meilleure note de ces qualifications a été obtenue par la Russe Angelina Melnikova (54,566), médaillée d'or au concours général en 2021, devant la Japonaise Aiko Sugihara (54,099) et l'Algérienne Kaylia Nemour (53,865), championne olympique des barres asymétriques à Paris. Lena Bickel a terminé avec une note générale de 50,899.