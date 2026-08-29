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Il gagne 1''140 d'avance
Marc Marquez remporte la course sprint en Aragon

Marc Marquez a remporté la course sprint du Grand Prix d'Aragon, devançant son frère Alex et Marco Bezzecchi. L'Espagnol réduit ainsi son retard sur le leader du championnat, Jorge Martin, à 33 points.
Publié: 16:06 heures
Marc Marquez a remporté la course sprint du Grand Prix d'Aragon
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le champion du monde en titre Marc Marquez (Ducati) a remporté sans trembler la course sprint du Grand Prix d'Aragon. L'Espagnol a devancé son frère Alex et l'Italien Marco Bezzecchi.

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Le Catalan s'est imposé avec 1''140 d'avance sur son cadet samedi sur le circuit de Motorland. Bezzecchi, qui avait pourtant été impressionnant dans la matinée en décrochant la pole position avec un temps canon, a concédé 2''089.

33 longueurs de retard

Marc Marquez réalise une bonne opération au championnat puisque le leader espagnol Jorge Martin (Aprilia) n'a terminé que cinquième du sprint. Marc Marquez lui a donc repris sept points et accuse désormais 33 longueurs de retard sur son compatriote.

Le Français Johann Zarco (Honda-LCR), de retour après plus de trois mois d'absence en raison d'une sérieuse blessure aux ligaments du genou gauche, a par ailleurs pris une belle 9e place, inscrivant ainsi un point.

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