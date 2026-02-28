DE
FR

Une course très agitée
Acosta démarre fort et gagne le sprint en Thaïlande

L'Espagnol Pedro Acosta (KTM) a démarré sa saison de manière idéale en remportant samedi le sprint du GP de Thaïlande.
Publié: il y a 16 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Pedro Acosta a gagné le sprint samedi en Thaïlande
Photo: RUNGROJ YONGRIT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pedro Acosta frappe fort d’entrée en Thaïlande. L’Espagnol remporte le sprint et lance sa saison. Le tenant du titre Marc Marquez (Ducati) a dû lui céder la 1re place dans le dernier tour après avoir été pénalisé par les commissaires de course.

Cette première course de l'année a tenu toutes ses promesses. Poussé dans ses derniers retranchements, Marc Marquez a commis l'irréparable en écartant Pedro Acosta de la trajectoire dans le dernier virage du 12e des 13 tours. La sanction est tombée peu avant l'arrivée, Marquez perdant une place pour sa manoeuvre illicite.

Seulement 6e sur la grille, Pedro Acosta s'est imposé avec 0''108 d'avance sur Marc Marquez et 0''540 sur un autre pilote espagnol, Raul Fernandez (3e) pour cueillir sa première victoire en MotoGP. Le champion du monde 2023 de Moto2 a rejoint la catégorie-reine en 2024, terminant 4e du championnat du monde 2025.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus