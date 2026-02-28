L'Espagnol Pedro Acosta (KTM) a démarré sa saison de manière idéale en remportant samedi le sprint du GP de Thaïlande.

Acosta démarre fort et gagne le sprint en Thaïlande

Pedro Acosta frappe fort d’entrée en Thaïlande. L’Espagnol remporte le sprint et lance sa saison. Le tenant du titre Marc Marquez (Ducati) a dû lui céder la 1re place dans le dernier tour après avoir été pénalisé par les commissaires de course.

Cette première course de l'année a tenu toutes ses promesses. Poussé dans ses derniers retranchements, Marc Marquez a commis l'irréparable en écartant Pedro Acosta de la trajectoire dans le dernier virage du 12e des 13 tours. La sanction est tombée peu avant l'arrivée, Marquez perdant une place pour sa manoeuvre illicite.

Seulement 6e sur la grille, Pedro Acosta s'est imposé avec 0''108 d'avance sur Marc Marquez et 0''540 sur un autre pilote espagnol, Raul Fernandez (3e) pour cueillir sa première victoire en MotoGP. Le champion du monde 2023 de Moto2 a rejoint la catégorie-reine en 2024, terminant 4e du championnat du monde 2025.