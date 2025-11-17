Publié: il y a 2 minutes

Morgane Métraux termine hors du top 100 de la LPGA pour la première fois en quatre ans. Elle devra participer à la Q-School en décembre pour obtenir sa carte pour la saison 2026.

La Vaudoise Morgane Métraux tremble pour sa carte 2026

La Vaudoise a manqué le coche lors du dernier tournoi de la saison en Floride. Photo: Getty Images

Pour la première fois depuis quatre ans, Morgane Métraux n'a pas fini la saison parmi le top 100 de la LPGA. Elle devra ainsi se battre en décembre pour décrocher la carte pour le tour 2026.

La Vaudoise a manqué le coche lors du dernier tournoi de la saison en Floride, ratant le cut pour trois coups. Elle a ainsi terminé 122e au classement annuel et devra passer dès le 4 décembre par la Q-School pour se qualifier pour le tour de l'an prochain. La compétition se jouera sur cinq tours, les 25 meilleures obtenant la précieuse carte.

Albane Valenzuela dans la course

Pour sa part, Albane Valenzuela peut planifier la prochaine saison. La Genevoise a fini l'année au 95e rang. En 20 tournois, elle a récolté 220'000 dollars, avec une 5e place comme meilleur résultat. Elle avait fait mieux en 2024 avec le 45e rang et 750'000 dollars.