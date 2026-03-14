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Godon s'impose à Isola
La 7e étape de Paris-Nice tronquée à cause de la météo

Sous des conditions climatiques extrêmes, Dorian Godon a remporté samedi la 7e étape de Paris-Nice à Isola. Le champion de France a devancé Biniam Girmay et Cees Bol sur un parcours réduit à 47 kilomètres.
Publié: il y a 51 minutes
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Dorian Godon s'est imposé au sprint devant l'Erythréen Biniam Girmay et le Néerlandais Cees Bol.
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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ATS Agence télégraphique suisse

Le champion de France Dorian Godon a remporté samedi à Isola la 7e étape de Paris-Nice. Cette étape a été réduite à seulement 47 kilomètres à cause des conditions climatiques difficiles dans la région niçoise.

Dorian Godon s'est imposé au sprint devant l'Erythréen Biniam Girmay et le Néerlandais Cees Bol après seulement une heure de course environ pour apporter à la France sa première victoire dans cette 84e édition. Le coureur de l'équipe Ineos s'était révélé lors du Tour de Romandie 2024 en s'adjugeant les deux sprints massifs.

A la veille de l'arrivée finale à Nice, Jonas Vingegaard est toujours en tête du classement général. Le Danois possède une avance énorme de 3'22 sur le Colombien Dani Martinez, l'Allemand Georg Steinhauser pointant au 3e rang à 5'50.

Les organisateurs avaient dès vendredi décidé de raccourcir l'étape puisque les chutes de neige rendaient impossible l'arrivée initialement à Auron, située à 1600 m d'altitude. Ils ont encore réduit le kilométrage samedi matin alors que des trombes d'eau s'abattaient sur Nice, rendant la première partie du parcours initial trop dangereuse, surtout dans les descentes.

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