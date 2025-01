Thibaut Petit: «C'est une victoire qui nous permet de continuer à rêver»

Thibaut Petit et Fribourg Olympic ont battu Spirou Charleroi Basket ce mardi en FIBA Europe Cup. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

A Saint-Leonard ce mardi, Fribourg Olympic a fait le job face aux Belges de Spirou Charleroi Basket. Un succès précieux, 95-87, marqué notamment par les 22 points et 5 rebonds d'Anthony Williams, de la formation de Thibault Petit qui lui offre probablement une «finale» pour une place en quarts de finale le 5 février prochain face aux Polonais d'Anwil Wloclawek.

«Je suis très content, car c'est une victoire qui nous permet de continuer à rêver», confie le coach belge de la formation fribourgeoise, à qui il n'a bien évidemment pas manqué que le troisième quart du match a été décisif. «Nous sommes allés chercher la victoire à ce moment-là, estime-t-il. Nous avons été très bons dans ce troisième quart.»

Dans les faits, Fribourg Olympic ne se montrait jusque-là pas aussi souverain qu'au match aller en Belgique voici un mois (victoire 62-92). L'équipe leader du championnat suisse se voyait même rattraper au terme du premier quart malgré un différentiel de +11 après six minutes de jeu. «C'est une équipe qui est très forte, ils sont allés gagner en Pologne et ils viennent de battre Ostende qui joue la Ligue des champions, relève Thibaut Petit. Ils sont très forts à trois points et ont donc une belle faculté pour revenir rapidement dans un match.»

«Lorsque nous jouons ensemble, nous sommes très forts»

Cette précision, les 1382 spectateurs de Saint-Leonard en ont eu peur. Et pour cause, chaque tentative lointaine ou presque (21/40, 52,5% de précision!) terminait dans le filet. «Ils ont marqué 63 de leurs 87 points de l'extérieur de la raquette, c'est impressionnant. Au début, nous défendions très bien sur ces séquences, puis ils ont petit à petit réussi à prendre confiance et une équipe de shooters est difficile à gérer», estime Arnaud Cotture (18 points et 7 rebonds en 24 minutes 51), marqué également par les 16 petites unités marquées par ses adversaires dans la peinture.

Fribourg a donc pu profiter de davantage de diversité dans son jeu pour finalement l'emporter, marquant 48 points dans la raquette et 24 depuis la zone des trois points. Et aussi d'un banc très efficace malgré les absences (33 points contre 7 pour les Belges). «Nous avons encore une fois montré que lorsque nous jouons ensemble, nous sommes très forts. Il y a eu 30 passes décisives ce soir. Cela veut dire que tout le marque et tout le monde fait marquer. C'est très important pour nous.»

Place à Genève dès dimanche

Les Fribourgeois pourront toutefois regretter de ne pas avoir pu remporter cette rencontre un peu plus largement pour se donner davantage de marge avant d'affronter le favori du groupe, Ludwigsbourg, le 29 janvier sur son parquet. «Cela aurait été bien d'avoir une meilleure différence, mais le plus important était de gagner. Il faudra encore voir leur résultat ce mercredi face à Anwil pour savoir dans quelle situation nous les retrouverons», commente encore Arnaud Cotture.

En effet, une victoire des Allemands ce mercredi sur le parquet des Polonais leur assurerait une place pour les quarts de finale. Et donc potentiellement à Fribourg une adversité moindre. «Nous devrons nous concentrer sur nous-mêmes», conclut le Martignerain. De son côté, Thibaut Petit veut maintenant laisser de côté la Coupe d'Europe pour 15 jours. «Un gros match nous attend ce dimanche», rappelle le coach belge.

En effet, les Lions de Genève rendent visite ce week-end à Fribourg Olympic pour un choc au sommet de Swiss Basketball League.