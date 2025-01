1/6 Jürgen Klopp est le nouveau «Head of Global Soccer» de Red Bull. Photo: imago/Picture Point LE

Lucas Werder

Lors de son entrée en fonction à Liverpool à l'été 2015, Jürgen Klopp (57 ans) avait fait une promesse. Dans les quatre ans à venir, les supporters auraient le droit de fêter un titre, avait prédit «The normal one». Jürgen Klopp a tenu parole. En mai 2019, ses Reds ont remporté la Champions League, quelques semaines seulement avant la fin du délai promis par leur entraîneur.

Neuf ans après son légendaire discours d'investiture, Jürgen Klopp s'est à nouveau confronté à l'exercice de la conférence de presse de présentation mardi après-midi. Au lieu de se rendre à Anfield Road à Liverpool, l'Allemand a cette fois-ci pris place dans le Hangar 7 à Salzbourg. Et il a de nouveau fait une promesse: «Je garantis que je ne serai jamais l'entraîneur d'un de nos clubs», a déclaré le nouveau «Head of Global Soccer» du groupe Red Bull. Jürgen Klopp fait d'ailleurs remarquer d'emblée qu'il n'est pas totalement convaincu par le nom de son nouveau poste. «Pour moi, cela s'appelle 'football', pas 'soccer'», précise-t-il.

Une présentation juste à côté de la piste d'atterrissage

Red Bull a invité environ 160 journalistes de toute l'Europe à Salzbourg pour la présentation de Jürgen Klopp. Mais sur place, seuls ceux qui se sont équipés d'un récepteur radio et d'écouteurs peuvent entendre ses premiers mots. En effet, bien que Jürgen Klopp soit équipé d'un microphone, le légendaire entraîneur de Liverpool et de Dortmund est à peine audible à quelques mètres de distance. Ce n'est pas seulement dû au fait que le nouvel employeur de Jürgen Klopp a renoncé aux haut-parleurs dans son hangar de verre somptueusement aménagé. Mais aussi à cause des avions qui décollent et atterrissent toutes les trois minutes sur la piste voisine de l'aéroport de Salzbourg.

Avec des écouteurs, le nouveau patron du football du groupe Red Bull est toutefois parfaitement audible. Tout comme le bruit de la canette qu'il ouvre au bout de quelques minutes. Ses premiers jours ont été très intenses, rapporte Jürgen Klopp. Le week-end dernier, il a assisté à un match de hockey sur glace à Munich et à deux matchs de football à Paris et à Leipzig. «J'ai déjà beaucoup appris», conclut-il.

Red Bull courtisait Jürgen Klopp depuis longtemps

Il a toujours été fasciné par Red Bull, raconte-t-il. Après des milliers de matches et de conférences de presse en tant qu'entraîneur, il avait souhaité prendre un nouveau départ. «C'est le moment idéal», déclare l'Allemand. De toute façon, il a toujours été un bâtisseur. «A Mayence, Dortmund et aussi à Liverpool, j'ai aussi été impliqué dans des questions d'infrastructure, comme par exemple la construction d'un nouveau terrain d'entraînement», explique-t-il.

Mais il ne veut pas encore parler d'idées et de projets concrets. Il préfère d'abord les mettre en œuvre. Le patron de Red Bull, Oliver Mintzlaff, n'est pas plus précis: «Dans le sport professionnel, il s'agit de gagner. Avec Jürgen, on s'offre une nouvelle perspective». Au cours des dernières années, il y a eu de temps en temps des contacts entre le technicien et lui. «J'ai toujours senti qu'il y avait de l'intérêt de sa part», déclare Oliver Mintzlaff. Mais ce n'est qu'à l'automne dernier, après que Jürgen Klopp a quitté son poste à Liverpool, que le contact a été établi.

Pas encore de contact avec Marco Odermatt

Le fait que l'entraîneur emblématique d'un club de tradition comme Liverpool passe à l'étage supérieur du grand groupe a suscité de nombreuses critiques ces dernières semaines. Jürgen Klopp n'y prête cependant pas attention. «Un médecin ne regarde pas chez ses patients d'où ils viennent», a déclaré Jürgen Klopp à propos de l'arrière-plan financier des clubs dont il est désormais responsable. Après tout, les gens de Leipzig et de Salzbourg méritent eux aussi un bon football. De toute façon, ses neuf années passées en Premier League, où de nombreux clubs sont soutenus par de gros investisseurs, lui ont permis d'acquérir une autre vision du football.

Dans sa nouvelle fonction, Jürgen Klopp veut également se pencher sur d'autres sports du cosmos Red Bull. Il cite comme exemple un échange possible avec le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen. «C'est lui qui sait le mieux comment gérer la pression. Nous voulons adapter ce savoir au football», explique le technicien.

A la fin de la conférence de presse, un journaliste suisse demande à Jürgen Klopp s'il a déjà eu des contacts avec Marco Odermatt. Après tout, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde est l'une des plus grandes figures de proue de Red Bull dans le domaine des sports d'hiver. «Je ne rencontrerai les célébrités que plus tard», répond Jürgen Klopp en riant. L'occasion de faire connaissance ne se présentera sans doute pas tout de suite. En effet, alors qu Marco Odermatt sera en action ce week-end lors de la descente du Lauberhorn à Wengen, Jürgen Klopp a l'intention de rendre visite aux clubs Red Bull au Brésil et au Japon.