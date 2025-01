Au forceps, Fribourg Olympic mate Spirou Basket

Fribourg Olympic s'est imposé face aux Belges de Spirou Basket (archive). Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour sa quatrième rencontre de la phase deux de la FIBA Europe Cup, Fribourg Olympic recevait les Belges de Charleroi Spirou, un adversaire battu de 30 points (62-92) début décembre en Belgique. Ce mardi, les choses n'auront cependant pas été aussi simples pour la troupe de Thibaut Petit qui s'est malgré tout imposée 95-87.

Un succès qui fait du bien après la courte défaite concédée mercredi dernier sur le parquet des Polonais de Wloclawek (78-72). Les Fribourgeois voient ainsi leurs chances de qualification pour les quarts de finale de la compétition augmenter alors qu'ils disputeront leurs deux dernières rencontres de phase de groupes à domicile (contre Ludwigsbourg le 29 janvier et Wloclawek le 5 février) .

Le trio Jurkovitz-Cotture-Williams porte les Fribourgeois

A Saint-Leonard ce mardi, les Belges, et notamment Christopher Kendall Lykes (27 points pour le meneur américain), posaient donc bien plus de difficultés à Thibaut Petit et ses joueurs. Lors du premier quart, ces derniers voyaient même leur confortable avance de 11 points fondre en seulement quatre petites minutes (21-21).

Mais porté par un trio de feu Natan Jurkovitz - Anthony Williams - Arnaud Cotture (19 points et 8 rebonds, 22 et 4, 18 et 7), les Fribourgeois pouvaient reprendre les devants lors du deuxième quart (49-45), malgré une belle et dangereuse précision à trois points des joueurs de Charleroi (52,4%, contre 25% pour Fribourg). Les joueurs de Thibault Petit semblaient avoir bien compris qu'un relâchement, même minime, pourraient leur être fatal et se décidaient cette fois à bien terminer le quart malgré une erreur coutant trois points dans à l'ultime seconde.

Fribourg fait la différence après la pause

Au retour des vestiaires, Fribourg Olympic et son nouvel arrivant Xavier Green, officialisé ce lundi, auteur de 4 points ce mardi, pouvait encore augmenter leur avantage au score dans une salle qui jouait pleinement son rôle de sixième homme (70-58). Finalement, malgré un retour à la marque à -5 en fin de match des Belges à 33 secondes du terme, Thibault Petit et ses joueurs pouvaient logiquement s'imposer devant 1382 spectateurs.

Leader du championnat, Fribourg retrouvera les joies de la Swiss Basketball League dimanche en recevant les Lions de Genève, son poursuivant au classement, pour un choc qui promet du spectacle.