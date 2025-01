1/6 Reto Ziegler marche devant avec Jan Kronig à l'entraînement. Contre GC, le vétéran sera probablement titulaire en tant que chef de la défense. Photo: keystone-sda.ch

Alain Kunz

Zone de turbulences en défense centrale! Avec Joël Schmied (26 ans), le FC Sion perd non seulement un leader, mais aussi son chef de la défense. Il reste donc actuellement à ce poste le talentueux Sénégalais Gora Diouf (21 ans), l'indestructible Reto Ziegler (38 ans) et Noé Sow (26 ans). Seulement, le dernier nommé s'est cassé le pied début octobre, a rejoué un mois plus tard, mais pour un seul match, car la blessure s'est rouverte. Depuis, le Franco-Sénégalais est absent.

La défense centrale se met en place d'elle-même

Ainsi, la défense centrale se met en place d'elle-même pour le premier match du second tour contre GC samedi: Il ne reste que Gora Diouf et Reto Ziegler. Mais les deux cas sont problématiques, car tous deux ont des contrats qui expirent en juin. Dans le cas de Gora Diouf, qui s'est magnifiquement développé ces derniers temps, il semble que Christian Constantin veuille absolument le prolonger. Mais le joueur ne veut pas. Et cela énerve le président du FC Sion, qui menace le joueur d'un temps de jeu réduit. «Gora n'est pas encore mûr pour un transfert. Plus de temps de jeu au FC Sion, c'est précisément ce qu'il lui faut».

Gora Diouf se braque, Reto Ziegler va entraîner les juniors

Une menace qui, au vu de la situation actuelle, tombe toutefois à l'eau. En tout cas, tant que Christian Constantin n'a pas trouvé de remplaçant réel à Joël Schmied. Le souhait est de conclure le plus rapidement possible avec un défenseur central. «Et pas seulement avec un, mais avec deux», explique le président valaisan. Deux? «Reto arrive peu à peu à la fin de sa carrière active. Il aura bientôt quarante ans à la fin de la saison. Je ne peux pas m'imaginer qu'il veuille continuer. Mais je veux le garder au club. Par exemple comme entraîneur des juniors». Il s'agit donc également d'anticiper le vide que laissera Reto Ziegler.

Christian Constantin et le directeur sportif Barthélémy Constantin ont donc du pain sur la planche. Et peut-être même plus. En effet, des rumeurs circulent également au sujet d'Ali Kabacalman, dont le contrat, qui arrive à échéance, devrait être prolongé dans les prochains jours, tout comme celui de Nias Hefti, selon Barthélémy Constantin. Ali Kabacalman serait courtisé par le Hertha Berlin et par Hull City.

...et puis il y a le cas Baltazar

Tandis que le cas Baltazar est toujours ouvert - le Brésilien conteste la validité de la prolongation de son contrat de trois ans en septembre -, tout est clair pour Liam Chipperfield. «Nous avons prolongé de deux ans avec lui», a assuré Barthélémy Constantin.