Expertise technique terminée
La cause de l’accident mortel de Felix Baumgartner enfin connue

Le célèbre sportif de l'extrême Felix Baumgartner est décédé dans un accident de parapente motorisé en Italie. Selon le procureur, l'enquête révèle une erreur humaine, le parapente étant en parfait état.
Publié: 11:07 heures
Felix Baumgartner est décédé cet été dans un accident de parapente.
Photo: keystone-sda.ch
Marian Nadler

Le 17 juillet 2025, le sportif de l'extrême Felix Baumgartner s'est écrasé avec un parapente motorisé à Porto Sant'Elpidio, en Italie, alors qu'il survolait un centre de vacances. L'Autrichien n'a pas survécu à l'impact. Selon «Bild», qui cite le procureur compétent Raffaele Iannella, l'accident serait dû à une erreur humaine.

Une chute fatale

Une expertise technique a établi que «l'accident est dû uniquement à une erreur humaine», précise Raffaele Iannella. «Le parapente était en parfait état et ne présentait aucun défaut», ajoute-t-il.

Lors de l'incident, une perte d'altitude rapide s'est produite lorsqu'une «spirale de chute» s'est amorcée. «Felix Baumgartner n'a pas été en mesure d'orienter le parapente hors de cette spirale», poursuit Raffaele Iannella. Le parachute de secours ne s'est déclenché que peu avant l'impact, trop tard pour sauver le sportif, qui s'est fracturé la colonne vertébrale et est décédé sur le coup.

Une perte de contrôle

Le procureur souligne que Felix Baumgartner n'a pas appliqué la technique prévue pour rétablir sa position de vol, qui nécessite une «action constante et déterminée sur la corde de contrôle droite». L'Autrichien a perdu le contrôle de l'appareil et n'a pas pu sortir de la spirale. Le ministère public a demandé le classement de la procédure, décision que les proches de Felix Baumgartner ont accepté.

