DE
FR

Ronan Kleu à la 5e place
European Masters à Crans-Montana: Kleu bon 5e, un Français mène

Le brouillard perturbe l'European Masters de golf à Crans-Montana. Ronan Kleu, meilleur Suisse après le premier tour, devra attendre samedi matin pour son deuxième parcours. Le Français Adrien Saddier mène actuellement la compétition.
Publié: 21:40 heures
|
Dernière mise à jour: 21:41 heures
Partager
Écouter
Ronan Kleu occupe la 5e place provisoire.
Photo: VALENTIN FLAURAUD
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Ronan Kleu, meilleur Suisse après le premier tour de l'European Masters à Crans-Montana, doit s'armer de patience. Il ne pourra disputer son deuxième tour que tôt samedi matin.

Jeudi, le brouillard a considérablement retardé le programme sur le haut-plateau valaisan, habituellement ensoleillé. Un retard qui n'a pas pu être rattrapé vendredi. Environ un tiers des 155 golfeurs ne pourront disputer leur second tour que samedi matin.

Une excellente 5e place

Ronan Kleu fait partie de ceux-là. Après que tous les participants eurent terminé le premier tour vendredi, le Zurichois de 25 ans s'est classé à une excellente 5e place avec un score de 65 (cinq sous le par). Le deuxième meilleur Helvète, Joel Girrbach, doit encore disputer l'intégralité du deuxième tour et devrait passer le cut à mi-parcours s'il réalise un tour solide juste en dessous du par.

A lire aussi
Alcaraz en huitièmes après une nouvelle victoire en trois sets
Trois victoire en trois sets
Carlos Alcaraz en huitièmes de l'US Open
Le LHC débute la Champions League par une défaite
Joueurs trop indisciplinés
Le LHC débute la Champions League par une défaite

Après la deuxième journée, c'est le Français Adrien Saddier qui mène avec 127 coups (13 sous le par), suivi à un coup par l'Anglais Matt Wallace, qui a réalisé un excellent sept sous le par lors du deuxième tour.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus