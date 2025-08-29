Le Lausanne HC s'incline 4-1 face à Lukko Rauma en Finlande lors de son premier match de Champions League, malgré un bon départ avec un but de Théo Rochette.

Le LHC débute la Champions League par une défaite

Theo Rochette a été l'unique buteur du LHC en Finlande. Photo: CYRIL ZINGARO

Lausanne n'a pas commencé la Champions League de la meilleure des façons. Les Vaudois se sont inclinés 4-1 en Finlande face à Lukko Rauma.

Tout avait pourtant bien démarré pour les Lions. Théo Rochette avait ouvert le score en power-play (8e) après une belle triangulation initiée par Czarnik, poursuivie par Caggiula, avant d'être conclue par le meilleur buteur des derniers play-off. Le numéro 90 du LHC a trompé Antti Raanta, ancien portier de Genève-Servette.

Indiscipline

Mais en raison de leur indiscipline, les joueurs de Geoff Ward ont mis leur gardien Connor Hughes dans une situation compliquée. A la 16e, en power-play, c'est une déviation du patin de Heldner qui a offert l'égalisation aux Nordiques.

Puis une minute plus tard, une faute de Brännström a permis à Jandric d'inscrire le 2-1 sur penalty. Les joueurs de Rauma ont salé l'addition durant le troisième tiers à la 49e et à la 56e.