Joueurs trop indisciplinés
Le LHC débute la Champions League par une défaite

Le Lausanne HC s'incline 4-1 face à Lukko Rauma en Finlande lors de son premier match de Champions League, malgré un bon départ avec un but de Théo Rochette.
Publié: 20:02 heures
|
Dernière mise à jour: 20:06 heures
Theo Rochette a été l'unique buteur du LHC en Finlande.
Photo: CYRIL ZINGARO
ATS Agence télégraphique suisse

Lausanne n'a pas commencé la Champions League de la meilleure des façons. Les Vaudois se sont inclinés 4-1 en Finlande face à Lukko Rauma.

Tout avait pourtant bien démarré pour les Lions. Théo Rochette avait ouvert le score en power-play (8e) après une belle triangulation initiée par Czarnik, poursuivie par Caggiula, avant d'être conclue par le meilleur buteur des derniers play-off. Le numéro 90 du LHC a trompé Antti Raanta, ancien portier de Genève-Servette.

Indiscipline

Mais en raison de leur indiscipline, les joueurs de Geoff Ward ont mis leur gardien Connor Hughes dans une situation compliquée. A la 16e, en power-play, c'est une déviation du patin de Heldner qui a offert l'égalisation aux Nordiques.

Puis une minute plus tard, une faute de Brännström a permis à Jandric d'inscrire le 2-1 sur penalty. Les joueurs de Rauma ont salé l'addition durant le troisième tiers à la 49e et à la 56e.

