Le «cas Gavin Bayreuther» refait surface et bouscule la National League. Entre licenciement d’un dirigeant et réorganisation du dispositif disciplinaire, la ligue tente de tirer les leçons d’un scandale resté sans sanction.

Ryan Gardner a perdu son poste de «Responsable de la sécurité des joueurs». Photo: Pius Koller

Yannick Peng et Stephan Roth

À quelques jours du début de la saison en National League, le «cas Gavin Bayreuther» du 19 mars 2025 refait surface. La controverse a pris une telle ampleur que Ryan Gardner, alors responsable de la sécurité des joueurs, a apparemment été licencié par la ligue, rapporte le site Watson.

Sur la page d’accueil de la National League, Ryan Gardner n’est en effet plus mentionné comme «Player Safety Officer». C’est Philipp Rytz qui occupe désormais ce poste, avec David Racicot comme adjoint. Ce dernier succède à Dale McTavish, qui a «jeté l’éponge par solidarité avec son chef» après le départ de Ryan Gardner, selon Watson.

Le lien avec Gavin Bayreuther

Le 19 mars, lors du quatrième match des quarts de finale des playoffs contre les SCL Tigers, Gavin Bayreuther, alors joueur du Lausanne HC, avait chargé l'arbitre de ligne Dario Fuchs. Aucune sanction n’avait été prononcée pendant la rencontre et aucune demande n’avait été faite au juge unique après le match.

Ryan Gardner, alors responsable de la sécurité des joueurs et membre du «Sounding Board» de Swiss Ice Hockey, avait mis en minorité Philipp Rytz (arbitrage) avec l'aide de Marc Reichert (association des joueurs SIHPU). La décision à 2 contre 1 a empêché le juge unique d’intervenir, permettant à Gavin Bayreuther d’échapper à toute sanction, provoquant un scandale.

Une réforme pour éviter que cela se reproduise

Les responsables semblent avoir tiré les leçons de cette affaire. Dorénavant, une seule voix devrait suffire pour demander l’ouverture d’une enquête. Selon Watson, Marc Reichert conserve son poste au «Sounding Board», tandis que Philipp Rytz remplace Ryan Gardner. Son ancien poste est désormais occupé par l’ex-arbitre Brent Reiber, de retour à Swiss Ice Hockey après quatre ans passés à la fédération de football.