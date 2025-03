Affaire Bayreuther: le processus décisionnel est risible

Le processus décisionnel est risible, voire indigne d’une ligue professionnelle, estime notre journaliste.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Je comprendrais que le public n’arrive pas à suivre la ligne de conduite et soit insatisfait de cette décision.» L’aveu est signé Denis Vaucher dans «Le Matin». Oui, même le big boss du hockey suisse s’est dit «étonné» lorsqu’il a appris que le contact entre Gavin Bayreuther est un juge de ligne, Dario Fuchs, n’allait déboucher sur aucune sanction.

On n’est pas là pour savoir si l’arrière du Lausanne HC devait être suspendu ou non. Selon moi, il aurait dû, mais comme il n’y a pas de voie de recours, à quoi bon perdre notre temps?

Non, on est là pour constater, sous nos yeux ébahis, l’incroyable amateurisme d’un système. Jugez plutôt. Comme la scène n’a débouché sur aucune pénalité de match ou même pénalité mineure, le juge unique aurait dû être saisi par un «Sounding Board» (la dernière invention trouvée pour paraître pro tout en ne l’étant pas franchement) pour ouvrir une enquête. Dans ce triumvirat, un représentant des joueurs, Marc Reichert, un représentant de l’arbitrage, Philpp Rytz. Et le troisième? Ryan Gardner, Délégué à la sécurité des joueurs qui, soit dit en passant, ne fait pas franchement l’unanimité. Loin de moi l’idée de remettre en question leur probité, mais niveau impartialité au moment de juger, on a eu fait mieux.

Ainsi ce trio s’est réuni pour prendre une grave décision: Doit-on saisir le juge unique? Philipp Rytz dit logiquement oui. Marc Reichert dit logiquement non. On se retrouve avec le seul Ryan Gardner qui doit trancher en faveur de l’absence d’enquête.

Aucun recours n’est possible. Circulez, il n’y a rien à voir. Le processus décisionnel est risible, voire indigne d’une ligue professionnelle. Même Denis Vaucher, toujours dans «Le Matin», avoue qu’il faudra le réformer car il «n’est pas bon». Alors oui, les instances dirigeantes peuvent remercier Gavin Bayreuther. Il a permis de mettre en lumière une incroyable lacune dans les règlements.

Et comme souvent, on se retrouve avec la désagréable impression que certaines compétitions de girons de jeunesse sont organisées de manière largement plus sérieuse. C’est dérangeant.