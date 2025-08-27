Place à Bienne, Fribourg et Genève

Publié: il y a 44 minutes

Pour ce 3e épisode de la huitième saison de Cold Facts, on se concentre sur Bienne, Fribourg et Genève avec trois invités.

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 3e épisode, on conclut notre tour des Romands avec Christian Kobi pour parler de Bienne, Sébastien Telley pour Genève et François Rossier pour causer de Fribourg.

Sommaire:

- Bienne: objectif top 8? (dès 0:52)

- Ce qui nous a fait mousser: Jäger 7 ans à Davos (dès 25:38)

- Genève: objectif top 4? (dès 31:30)

- Fribourg: une défense 5 étoiles (dès 56:26)

