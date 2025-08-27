DE
FR

Cold Facts
Place à Bienne, Fribourg et Genève

Pour ce 3e épisode de la huitième saison de Cold Facts, on se concentre sur Bienne, Fribourg et Genève avec trois invités.
Publié: il y a 44 minutes
Partager
Écouter
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 3e épisode, on conclut notre tour des Romands avec Christian Kobi pour parler de Bienne, Sébastien Telley pour Genève et François Rossier pour causer de Fribourg.

Sommaire:

- Bienne: objectif top 8? (dès 0:52)
- Ce qui nous a fait mousser: Jäger 7 ans à Davos (dès 25:38)
- Genève: objectif top 4? (dès 31:30)
- Fribourg: une défense 5 étoiles (dès 56:26)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus