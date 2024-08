Cette star russe des échecs a tenté d'empoisonner sa rivale

Nicole Vandenbrouck

Une suspension et une peine de prison. C'est ce que risque la star des échecs Amina Abakarova pour avoir tenté d'empoisonner l'une de ses rivales de longue date Umayganat Osmanova. Une vidéo montrant la joueuse de 40 en train de s'attaquer à l'échiquier de sa concurrente est devenue virale ces derniers jours. Le monde des échecs affronte ainsi un nouveau scandale.

Nous sommes le 2 août, un tournoi d'échecs se déroule dans la province du Daghestan, au sud de la Russie. Amarine Abakarova, véritable star des échecs dans son pays, aurait d'abord dû s'assurer que les caméras de sécurité de la salle n'étaient pas allumées. Mais elle ne l'a pas fait. Résultat des courses: une vidéo montre la femme déambuler vers la table où sa rivale Umayganat Osmanova est censée jouer plus tard. Abakarova répand alors une substance sur l'échiquier et sur les pièces. On découvrira plus tard qu'il s'agissait en fait de mercure potentiellement mortel, que la quadragénaire avait récupéré dans un thermomètre cassé.

Car fort heureusement pour sa rivale, Amina Abakarova n'a pas pu aller au bout de son crime. Mieux encore, elle a été arrêtée. Sa victime, âgée de 30 ans, s'est sentie mal à l'aise après 30 minutes passées sur sa table et s'est plainte de vertiges et de nausées. Elle a alors sollicité une aide médicale. Après examen, les médecins ont conclu à un possible empoisonnement. La police a quant à elle analysé les enregistrements vidéos, avant d'interpeler la célèbre joueuse.

La victime devient encore deuxième

Amina Abakarova est finalement passée aux aveux. Elle a ainsi admis avoir voulu éjecter Umayganat Osamanova du tournoi en raison d'une «animosité personnelle» à son égard. Une semaine plus tôt, Osamanova l'avait battue lors d'un autre tournoi et elle aurait en outre parlé de sa famille. Son plan était de lui faire peur, mais pas de lui nuire, affirme Abakarova. Une stratégie tout sauf payante. Car Abakarova sera non seulement suspendue, peut-être à vie, mais elle risque également plusieurs années de prison puisqu'elle est accusée de coups et blessures volontaires.

Quant à Osmanova, elle ne s'est pas retirée du tournoi, malgré son empoisonnement. Mieux encore, elle a conclu la compétition à la deuxième place. «Je me sens toujours mal. Dès les premières minutes, j'ai manqué d'air et j'ai eu un goût de fer dans la bouche. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si je ne l'avais pas remarqué plus tôt», a-t-elle déclaré à Russia Today après l'incident.