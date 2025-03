Fribourg Olympic tient tête au PAOK, mais prend la porte

Fribourg a une nouvelle fois tenu tête au PAOK, mais prend la porte. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Fribourg Olympic avait rendez-vous avec son destin à Thessalonique ce mercredi soir lors de son quart de finale retour de FIBA Europe Cup. Après avoir contraint le PAOK au nul voici sept jours à la maison (62-62), la bande à Thibaut Petit pouvait se rendre dans le nord de la Grèce avec l'espoir d'y réaliser un très gros coup.

Mais pour cela, il fallait faire tomber le sixième du championnat grec et surtout résister à la pression mise par les plus de huit mille supporters présents à la PAOK Sports Arena, lesquels ont retardé le début de la rencontre par un lancer de confettis qui n'a rien à envier aux carnavals fribourgeois. Une fois le parquet nettoyé, les locaux ont rapidement mis les Fribourgeois dans leurs petits souliers, creusant rapidement un écart de 12 points à la fin du premier quart-temps (29-17). Le tout sous les chants soutenus de leurs supporters, sans doute rassurés de voir leurs joueurs montrer un meilleur visage qu'à Fribourg.

Fribourg se relance lors du second acte

De leur côté, les joueurs d'Olympic ne parvenaient pas à se montrer aussi disciplinés et solides défensivement qu'à l'aller. Mais ces derniers parvenaient à réduire cet écart à un point après six minutes 57 disputées lors du second acte (33-31). Les Fribourgeois, qui avaient visiblement enfin pleinement appréhendé l'ambiance grecque, mais aussi trouvé leur distance à trois points (Roberto Kovac à 3/4 derrière la ligne à ce moment-là), se relançaient ainsi dans la partie. Mais une fin de second acte moins bien gérée les contraignait à rentrer au vestiaire avec un retard de 7 unités (41-34).

Le troisième acte allait ensuite voir les Fribourgeois tenir la distance, répliquant à chaque attaque grecque et ramenant même l'écart à deux points à plusieurs reprises. Et cela grâce notamment à Natan Jurkovitz, auteur de deux tirs à trois points très importants pour rester dans le sillon du PAOK. A 3 minutes 45 du terme, Roberto Kovac ramenait même le champion de Suisse en titre à égalité avec un nouveau tir à trois points (51-51). La tension montait ainsi dans le clan grec, favori incontesté de ce quart de finale. Le public se mettait même à siffler les joueurs suisses à chacune de leurs possessions.

Les Grecs finissent par l'emporter logiquement

De son côté, Fribourg pouvait se remettre à y croire après son entame de match complètement manquée, tant dans l'attitude que dans le jeu. Au moment d'entamer le dernier quart de cette double confrontation, Thibaut Petit et ses joueurs ne comptaient que deux petits points de retard.

Les joueurs du PAOK pouvaient toutefois profiter des espaces laissés par les Fribourgeois pour rapidement creuser un avantage de sept points (après 3 minutes dix disputées lors du dernier quart-temps) et finalement obtenir une victoire de six unités (82-76). Les Grecs seront donc logiquement présents dans le dernier carré, mais il s’en est finalement fallu de peu pour que les champions de Suisse en titre réalisent un exploit XXL.