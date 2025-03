1/5 Tim Bozon va disputer ses derniers play-off avec Lausanne. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce n'est pas parce que Tim Bozon va quitter Lausanne au terme de la saison pour rejoindre Genève qu'il ne sera pas fier de défendre les couleurs du LHC jusqu'au dernier match. Et si possible jusqu'au premier titre de l'histoire du club. Pour l'occasion, le No 94 des Lions a décidé de confier ses patins et ses lames à Steve Seppey et Kilian Steiner pour réaliser un design sur mesure du plus bel effet.

«En Suisse, cela n'est pas encore vraiment à la mode, précise Killian Steiner, qui s'est occupé du graphisme de la pièce d'équipement. Mais en Amérique du Nord, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, notamment récemment lors du tournoi des Four Nations.» C'est ainsi qu'il a été contacté par Steve Seppey, directeur d'une agence de communication, pour s'occuper du design. «Dans son atelier, Steve a tout pour bien faire au niveau de ses machines afin de réaliser les projets les plus fous», précise Kilian Steiner, graphiste indépendant et partnaire de Steve Seppey.

Armoiries de la ville et des ultras

Son associé raconte la Genèse de cette idée. «Ce projet de personnalisation de patins, je l’avais en tête depuis plusieurs années après l’avoir vu aux États-Unis et au Canada, mais il est vraiment reparti quand j’ai monté ma boîte spécialisée la personnalisation et la communication visuelle.» Si Tim Bozon a bien entendu guidé le travail de Kilian et Steve, l'attaquant a également laissé une marge de manœuvre. «On a travaillé sur un design discret, mais représentatif, en intégrant les logos du LHC, la skyline de Lausanne et des finitions entre mat et brillant, et il a immédiatement adhéré au concept.»

Outre les armoiries de la ville, le logo de la Section ouest, groupe ultra lausannois, est aussi présent sur l'un des côtés, sans oublier un filigrane représentant la ville lémanique sur la lame. Steve Seppey et Kilian Steiner ne comptent pas s'arrêter là. Après cette première réalisation, ils comptent bien continuer dans cette voie. «Et nous souhaitons également mettre notre savoir-faire à disposition du grand public et pas uniquement des sportifs professionnels», précise Steve Seppey.

Depuis de très nombreuses années, le design des casques de gardien a pris toujours plus d'importance. Les joueurs vont-ils à leur tour suivre le mouvement avec une personnalisation plus poussée? «On est dans une période où les gens veulent quelque chose de différent, un produit unique qui leur ressemble, et trouvent rarement quelqu’un capable de le faire avec différentes technologies.» Avec Tim Bozon et un possible joli parcours en play-off, ils ont trouvé un bon ambassadeur.