À 40 ans, Lewis Hamilton impose le respect face aux jeunes

1/17 En mission: Lewis Hamilton sous les couleurs de Ferrari. Photo: AFP

Patrick Mäder

On a récemment pu voir sur les médias sociaux une contribution montrant le Britannique Lewis Hamilton en train de jouer au tennis avec son père. Le septuple champion du monde de Formule 1 n'y brille pas par son art du tennis de haut niveau, mais plutôt par son torse nu. À 40 ans, il ressemble à un jeune homme bien entraîné dans la force de l'âge.

Le 18 mars 2007, il disputait sa première course de Formule 1. Le 16 mars 2025, il ouvrira sa 19e saison de GP au volant d'une Ferrari en Australie, avec l'objectif de devenir champion du monde pour la huitième fois. Le Britannique a récemment tweeté: «Une mission de dépassement de soi. L'aventure ne fait que commencer.» Tout cela comme s'il était au début de sa carrière.

Le pilote reste donc encore compétitif au plus haut niveau. Il est un athlète d'exception, quel que soit le sport. Et Lewis Hamilton, anobli par le roi Charles III au château de Windsor en 2021, ne laisse rien au hasard. Il s'entraîne dur et de manière disciplinée dans son gymnase privé où il passe des heures dans la salle de musculation, surtout pendant la préparation de la saison. Il suit également un régime végétalien et fait attention au moindre détail en matière de santé.

Un autre point important est sa passion pour le sport. Si la saison dernière, chez Mercedes, on le sentait parfois frustré de ne pas pouvoir se battre pour les victoires, depuis son arrivée chez Ferrari, il est à nouveau très motivé, concentré, assoiffé de victoires, fougueux. Des conditions indispensables pour rester jeune et au sommet sur le plan sportif. Des qualités que possède aussi Fernando Alonso. L'Espagnol de 43 ans, double champion du monde, entame sa 24e saison de Formule 1.

Nombreux comebacks

Hamilton et Alonso ne sont pas les seuls à représenter les seniors dans le sport. En ski alpin, Marcel Hirscher (36 ans) et Lindsey Vonn (40 ans) ont fait leur retour en 2024. En boxe, Mike Tyson, 58 ans, a affronté Jake Paul, deux fois plus jeune. En half-pipe, le snowboardeur suisse Iouri Podladtchikov (36 ans), champion olympique en 2014, a aussi fait son retour. En tennis, Venus Williams (44 ans) a caressé l'idée d'un retour sur les courts en mars, mais l'a reporté à la dernière minute.

Et il y a ceux qui n'ont pas besoin de planifier un retour, car ils ne peuvent et ne veulent pas s'arrêter. Cristiano Ronaldo, qui a aussi 40 ans, continue de marquer des buts en Arabie saoudite et ne veut pas penser à une vie après le football. Le légendaire hockeyeur Jaromir Jagr est, à 53 ans, toujours un professionnel de la glace. Le quadruple champion olympique Simon Ammann, 43 ans, prend de son côté toujours autant de plaisir à voler, même s'il ne fait plus partie des meilleurs sauteurs à ski.

La régénération est de plus en plus importante

Ces exemples montrent que les sportifs peuvent repousser les limites de l'âge. «Les performances physiques d'une personne atteignent leur apogée entre le milieu et le début de la trentaine», explique Hanspeter Betschart, Chief Medical Officer de Swiss Olympic. «Les sportifs plus âgés peuvent, grâce à leur expérience et à un entraînement ciblé, compenser les désavantages physiques et continuer ainsi à concourir à un haut niveau.» Plus le sportif est âgé, plus la régénération, qu'il faut intégrer au programme d'entraînement, devient importante.

Selon Hanspeter Betschart, l'allongement des carrières sportives est dû à «l'amélioration des méthodes d'entraînement, à un suivi médical avancé, à des stratégies alimentaires optimisées et à une prise de conscience accrue de la régénération et de la prévention».

Un risque de blessure accru

Mais attention! Tous les come-back ne sont pas couronnés de succès. Lindsey Vonn, qui skie avec une prothèse partielle du genou, s'en sort remarquablement bien en Coupe du monde de ski, mais pas tout à fait aussi bien que son ambition l'exigeait. Marcel Hirscher s'est déchiré le ligament croisé du genou gauche après trois courses de Coupe du monde à l'entraînement. Depuis, il réfléchit à un nouveau come-back. Quant à Iouri Podladtchikov, il a subi exactement le même sort, ce qui a douloureusement brisé le rêve du Suisse de participer aux Championnats du monde à domicile (du 17 au 30 mars) à Saint-Moritz.

«En général, le risque de blessure augmente avec l'âge, car les processus de régénération sont plus lents et la capacité de charge de l'appareil locomoteur diminue», explique Hanspeter Betschart. Le médecin-chef dans une clinique argovienne souligne toutefois qu'il faut faire une distinction en fonction du sport pratiqué.

Il est évident que la Formule 1 est un sport à risque. On sous-estime souvent le fait que ce sport exige aussi des efforts physiques et mentaux extrêmes. Il s'agit d'absorber les énormes forces G et centrifuges et de prendre les bonnes décisions en une fraction de seconde. «Il faut être au top physiquement, sinon la tête se fatigue de plus en plus à chaque tour», explique le champion du monde Max Verstappen dans une interview à «GQ». Des muscles aguerris sont donc utiles, mais en avoir trop n'est pas non plus bénéfique, car en tant que pilote, il faut faire attention à chaque kilo pour ne pas amener trop de charge dans le cockpit.

Aux Jeux olympiques à 49 ans

Il y a toujours eu des exceptions comme Hamilton, capables d'atteindre des sommets même à un âge sportif avancé. La cycliste Jeannie Longo (66 ans), par exemple, qui a participé à ses septièmes Jeux olympiques à 49 ans. Le fondeur norvégien Ole Einar Bjoerndalen (51 ans) a remporté deux médailles d'or olympiques à 40 ans. Le sauteur à ski Noriaki Kasai est quant à lui monté sur le podium de la Coupe du monde à 44 ans. Notre Roger Federer national était encore numéro 1 mondial à 37 ans. Le footballeur Tom Brady a remporté le Super Bowl à 43 ans. Et enfin Kazuyoshi Miura est, à 58 ans, le footballeur professionnel le plus âgé du monde. L'icône japonaise ne raccrochera ses crampons que cet été, après 39 ans de carrière professionnelle.

Avant Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio avait déjà écrit l'histoire de la Formule 1 à un âge avancé. À 40 ans, l'Argentin avait remporté le premier de ses cinq titres de champion du monde au total. En 1957, à 46 ans et 31 jours, il est devenu le champion du monde le plus âgé de tous les temps à ce jour. Ironie du sort, ce n'est qu'après sa carrière que Fangio a passé son permis de conduire.