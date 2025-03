Jo Siffert et Roger Benoit - ça allait bien ensemble. Le consultant de Blick raconte pourquoi le pilote de course s'est un jour caché dans sa voiture. Quelle blague il lui a faite. Et comment s'est déroulée la dernière photo.

Cher Roger, parlons aujourd'hui de Jo «Seppi» Siffert. Il aurait aujourd'hui 88 ans s'il n'avait pas été victime d'un accident mortel en 1971. Qu'aurait-il encore vécu?

Roger Benoit: Il aurait certainement encore eu une voiture avec laquelle il aurait pu devenir champion du monde de Formule 1, Ferrari notamment s'intéressait à lui. Il aurait certainement aussi signé quelques contrats publicitaires lucratifs. Et après sa carrière, il aurait probablement continué à exploiter son garage automobile à Fribourg.

Comment décrirais-tu Siffert en trois mots-clés?

Génial, gaffeur, héros national.

Pourquoi génial?

Seppi était un pilote de course génial. A l'époque, les pilotes montaient dans tout ce qu'on leur présentait. Aujourd'hui, tout cela serait interdit par contrat. Seppi participait aussi à des courses d'endurance et de montagne. C'étaient encore de vrais coureurs. Clay Regazzoni aussi était comme ça. Je me souviens encore d'une anecdote amusante qui montre comment les pilotes tiquaient à l'époque.

Raconte!

Un jour, Clay roulait beaucoup trop vite avec sa voiture privée à Andeer. Lorsqu'il a été arrêté par la police et a reçu une amende, il a simplement dit: «Vous devriez repasser la prochaine fois. J'essaierai alors de rouler encore un peu plus vite».

Comment as-tu fait la connaissance de Siffert?

Cela devait être à la fin des années 60, lorsque Siffert et aussi Regazzoni couraient en Formule 2. Le chef du sport de Blick, Fridolin Luchsinger, a dit à l'époque: «Quelque chose de grand se prépare, nous devrions en parler». Deux journalistes entraient en ligne de compte. Luchsinger m'a choisi parce que j'étais le candidat le plus jeune

Le deuxième mot-clé que tu as cité tout à l'heure était «gaffeur». Quel épisode te vient spontanément à l'esprit ?

Aéroport de Vienne-Schwechat en 1971. Seppi m'a proposé de prendre ma chère machine à écrire Hermes Baby à bord. Lorsque je suis monté dans l'avion et que la machine à écrire n'était nulle part, il m'a simplement dit: «Désolé, je l'ai oubliée dans les toilettes pour dames». J'ai donc dit à l'hôtesse de l'air que je devais ressortir et j'ai couru aux toilettes. Là, je me suis retrouvé assez démuni devant les toilettes pour dames, mais une femme plus âgée est arrivée. Je lui ai expliqué qu'un collègue fou avait caché ma machine à écrire à l'intérieur. Et effectivement, derrière la porte se trouvait mon bébé orange. Lorsque je suis ensuite retourné en courant vers l'avion, j'ai été accueilli par des applaudissements, car Seppi avait informé certains passagers. Une telle action était typique de lui.

Il paraît qu'une de tes actions l'a également énervé. Parlons de Zeltweg.

C'est vrai, c'était lors de la course des 1000 kilomètres. J'étais alors assis sur la glissière de sécurité avant un virage et j'ai changé de place après quelques minutes. Après l'entraînement, Seppi s'est approché de moi, tout excité, et m'a dit: «J'ai failli m'envoler à cause de toi. Avec ton pull rouge, tu étais mon point de freinage. Mais tu t'es déplacé. C'est pour ça que j'ai freiné trop tard et que j'ai failli m'écraser».

Puisque nous parlons de courses de 1000 kilomètres. Que s'est-il passé à Spa en 1970?

Le plus grand rival de Seppi était Pedro Rodriguez. Les deux s'étaient détestés dans l'équipe de John Wyer. L'histoire entre Senna et Prost plus tard, ce n'était rien. Quand j'étais au mur des stands avec Seppi et que Rodriguez arrivait à 300 km/h, Seppi a pris une pomme et l'a simplement lancée contre la voiture de Rodriguez.

1971 a été l'année fatidique pour Siffert. Tout a commencé en janvier avec l'Argentine.

C'était également une course de 1000 kilomètres. Peu avant le départ, Siffert a reçu un télégramme. Il l'a glissé dans sa combinaison de course et a fait la course. Après sa victoire, le télégramme lui revint soudain à l'esprit. Il l'a donc lu. Il disait: «Jo, tu es à nouveau papa».

En mai 1971, tu as ensuite participé à la Targa Florio avec Siffert.

C'était une course légendaire en Sicile. Un tour faisait 72 kilomètres de long. Il fallait traverser des villages étroits, monter puis redescendre jusqu'à la mer. Le mercredi avant la course, il m'a dit: «Je dois faire un autre tour maintenant, viens donc avec moi».

Comment c'était?

Incroyable. Seppi, vêtu de son knickerbocker et d'un t-shirt, s'est assis au volant de sa Porsche 914, moi sur le siège du passager, tous deux sans casque bien sûr. Puis il a démarré. Pendant l'entraînement, le circuit n'était pas encore fermé. Sur la route, les autochtones circulaient avec leurs mules. Et Siffert a vraiment accéléré, traversant les villages à toute vitesse. Quand nous sommes arrivés en haut de la colline, je lui ai dit qu'il devait s'arrêter immédiatement. J'ai juste eu le temps d'ouvrir la portière avant de vomir. Juste à ce moment-là, mon collègue Rolf Stommelen est arrivé en trombe. Il s'est arrêté et m'a demandé s'il y avait un problème. Mais Seppi a simplement répondu: «Tout va bien, tu peux continuer à rouler, Roger a juste vomi». Après le tour, il m'a alors demandé quel genre de voiture j'avais.

Pourquoi?

Quand je lui ai dit que je conduisais une Volvo, il m'a simplement répondu: «Ce n'est pas la bonne voiture, il te faut aussi une Porsche». Ensuite, il m'a vendu, avec de nombreux pourcentages, une Porsche 914 verte, que j'ai ensuite conduite pendant quelques années.

C'est aussi à cette époque qu'est paru un gros titre de Blick qui n'a pas du tout plu à Siffert.

«Maintenant, Siffert est millionnaire», avais-je alors titré. Il était furieux, car cela ne correspondait pas à son image d'homme modeste de la basse ville de Fribourg. Mais sur le fond, c'était juste. Il avait alors gagné de l'argent et avait ainsi échappé à la pauvreté de son enfance.

À quel point la famille Siffert a-t-elle grandi modestement?

Il m'a un jour raconté ceci: «La nuit, je me faufilais souvent dans les jardins d'autrui et je volais des fleurs pour les vendre le lendemain».

Il s'est toutefois amusé d'une action de Blick que tu as menée.

Là, je dois faire un bref retour en arrière. Pendant sa carrière en Formule 1, Siffert a souvent été absent. Certains le qualifiaient de tueur de moteurs parce qu'il ne prenait pas beaucoup de précautions avec les voitures. D'autres l'ont qualifié de malchanceux. Peu importe, lorsqu'il n'a pas marqué de points pendant 20 courses, nous avons lancé l'action «Aidez Jo Siffert!» Nos lecteurs devaient nous envoyer des mascottes ou des porte-bonheur.

L'action a-t-elle été un succès?

Et comment, nous avons reçu plus de 800 envois. Nous les avons ensuite toutes emballés et sommes partis pour Fribourg. Dans le garage de Seppi, nous les avons posés par terre, puis nous avons placé sa fille Véronique, qui avait environ deux ans, au Centre. Bien qu'il y ait beaucoup de peluches, elle prenait toujours une toupie rouge et blanche dans sa main. Seppi dit alors: «Je la prends. C'est mon porte-bonheur à partir de maintenant».

Et c'était un bon porte-bonheur?

Absolument. Lors de la course suivante, le GP de Hollande, il est entré dans les points pour la première fois depuis 686 jours en se classant sixième. A l'époque, le septième était reparti bredouille ...

Deux mois plus tard, les choses se sont encore améliorées: il a remporté son deuxième GP en Autriche.

Nous étions tous les deux à Vienne auparavant. Lui avec sa Porsche 914, moi avec une voiture de location, une Coccinelle VW bleue. Il m'a dit qu'il n'avait pas assez de place pour ses bagages et qu'il serait content si je pouvais prendre ses chaussures avec moi. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème. Lorsque je suis arrivé à Zeltweg, il m'a simplement demandé si je m'étais endormi. Il était déjà là depuis 90 minutes et attendait les chaussures.

Pendant le GP d'Autriche 1971, vous avez aussi parlé de la mort.

Quelques semaines auparavant, Pedro Rodriguez avait été tué dans un accident lors d'une course sur le Norisring. Alors que nous parlions de la mort, Seppi m'a dit: «Je crois que chaque pilote de course possède quelque chose comme un chéquier. Et à chaque accident, la chance ou le destin t'arrache une feuille de ce carnet. Mais personne ne sait combien de feuilles il reste dans ton carnet». 70 jours plus tard, il était mort.

Mais il a d'abord remporté - comme déjà mentionné - le GP d'Autriche.

Après la course, il s'est approché de moi et m'a dit qu'il lui était impossible de sortir d'ici avec sa voiture, car d'innombrables fans l'attendaient. Il est donc monté à l'arrière de ma Coccinelle VW et s'est caché sous une couverture. Il a ainsi pu quitter les lieux sans se faire repérer.

Le 24 octobre 1971, Siffert a été victime d'un accident mortel. Lors d'une course qui n'était pas du tout prévue à l'origine.

En fait, le GP du Mexique aurait dû avoir lieu à l'époque. Mais il a été annulé pour des raisons de sécurité, notamment parce que des chiens couraient sans cesse sur le circuit. Les équipes anglaises se sont alors simplement dit: «Alors organisons une course de Formule 1 à Brands Hatch, qui ne compte pas pour le championnat du monde». A part Ferrari, toutes les équipes étaient au départ.

La légende dit que tu es la dernière personne à avoir parlé à Siffert?

Oui, mais je ne dirai jamais de quoi, je suis d'ailleurs le dernier à l'avoir photographié sur la grille de départ. Seppi était alors en pole position.

Que s'est-il passé ensuite?

J'étais aux stands et j'ai soudain vu une fumée noire au-dessus de la piste. Les haut-parleurs ont alors annoncé que la course était interrompue. À un moment donné, Jackie Stewart est arrivé en courant et quand il m'a vu, il a simplement secoué la tête. C'est là que j'ai su que Seppi était mort. Il était exactement 14h18 quand il est mort. Sa montre s'était arrêtée.

Peu après, Radio Beromünster t'a appelé.

C'est le légendaire animateur radio Charles Raedersdorf qui était au bout du fil. Comme j'étais le seul journaliste suisse sur place, il m'a demandé si je pouvais faire de la radio. J'ai simplement répondu que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Il m'a ensuite posé quelques questions en direct à la radio sur la mort de Siffert, auxquelles j'ai dû répondre. J'ai ensuite reçu 80 francs en guise d'honoraires.

Au début de notre entretien, ton troisième mot-clé était «héros national» pour Siffert. Le fait qu'il en était un a été démontré de manière impressionnante lors de la cérémonie funéraire.

C'était des funérailles nationales avec 50'000 personnes à Fribourg.

En faisais-tu partie ?

Tu me connais, je n'aime pas les enterrements. Mais jusqu'à aujourd'hui, année après année, à l'anniversaire de sa mort, des gens se retrouvent à Fribourg pour lui rendre hommage. D'ailleurs, une autre petite anecdote montre à quel point Siffert était important pour les gens.

Laquelle ?

Autrefois, j'écrivais chaque année quelques lignes dans le Blick à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, dans le sens de «Il y a 33 ans aujourd'hui que Siffert est décédé». Une fois que je ne l'ai pas fait, une mère m'a appelé pour m'expliquer qu'elle était horrifiée que ces lignes ne soient pas parues. Sa fille les attendait année après année et priait chaque soir pour Seppi. Cela montre à quel point il a ému et touché les gens. Et qu'il était un vrai mec. Rien à voir avec les pilotes d'aujourd'hui, qui sont guidés comme des marionnettes par leurs équipes et leurs attachés de presse.