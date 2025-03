L'attaquante de la Juventus a pris énormément de plaisir à participer à un shooting pour un partenariat avec une marque de lingerie. La Bernoise de 26 ans se sent bien dans son corps et dans sa vie. Mais sa priorité reste le football, avec l'Euro dans le viseur cet été.

L'attaquante de 26 ans se réjouit de participer à l'Euro. Photo: Richard Callis/freshfocus

Blick Sport

Alisha Lehmann est de retour de blessure, mais ne décolle pas du banc de touche de la Juventus. L'attaquante de 26 ans a manqué le dernier rassemblement de la Nati, qui faisait suite à sa désastreuse prestation de la fin d'année face à l'Allemagne, lorsqu'elle avait été «invitée» à sortir à la pause et n'a pas eu droit à une minute lors de la rencontre suivante à Sheffield.

Alors que les jeunes attaquantes Sydney Schertenleib et Iman Beney saisissent leur chance, et que Ramona Bachmann est toujours indiscutable, la Bernoise n'est de loin pas assurée de faire partie de l'effectif de Pia Sundhage à l'Euro, ce qui serait un tremblement de terre, en tout cas sur le plan médiatique et du grand public, moins pour les suiveurs réguliers de la Nati. Pour rappel, elle avait déclaré forfait avant le dernier Euro, en Angleterre, assurant ne pas «être prête mentalement» pour disputer la compétition.

Dans une interview accordée à 20 Minuten en ce début de semaine, l'attaquante se montre en tout les confiante sur sa participation au tournoi, qui aura lieu en Suisse du 2 au 27 juillet.

«Toute ma famille sera là!»

«Je me réjouis énormément de cet été! Chaque petite fille ou petit garçon rêve de pouvoir disputer un Euro à la maison. C'est un grand honneur d'avoir cette chance! Et en plus notre camp de base est à Thoune, ce qui est parfait pour moi. Je me réjouis particulièrement du match qui aura lieu à Berne», assure-t-elle, prenant visiblement sa participation pour acquise. En tout cas, elle a déjà convoqué toute la famille, à la différence de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, éloignement oblige. «Toute ma famille sera là, mes amies et mes amis de Suisse, d'Italie et d'Angleterre. Il y aura une super atmosphère!»

Si elle ne joue pas beaucoup avec la Juventus, Alisha Lehmann assure que l'expérience lui plaît beaucoup. «Nous avons une équipe super, nous sommes ambitieuses et avons de grands objectifs. Nous nous entraînons beaucoup et les conditions sont top. Je suis très très satisfaite», explique-t-elle, en dévoilant prendre des cours d'italien. «Ils sont organisés par la Juventus. Je comprends déjà quasiment tout, mais parler est un peu plus difficile pour l'instant.»

Photo: Instagram/alishalehmann

Mais Alisha Lehmann ne serait pas Alisha Lehmann sans un partenariat à promouvoir. La footballeuse a collaboré avec la société Tezenis Underwear pour sa collection de la Saint-Valentin. «Le shooting était top, nous avons pu faire de belles photos. Je suis heureuse!», a-t-elle commenté. «Une femme qui a confiance en elle et veut le montrer doit se sentir bien, c'est important. Ces dessous sont vraiment très confortables et, ce qui me plaît particulièrement, c'est que chaque femme peut les porter. La morphologie n'est pas importante. En tout cas, je les porte volontiers (rires)!»

«C'est une alternative très cool!»

La question se pose donc: se sent-elle plus footballeuse ou mannequin désormais? «A l'heure actuelle, je ne dirais pas que je suis mannequin. Je suis footballeuse. Mais c'est une alternative très cool! Je ne dirais donc pas que travailler comme modèle est sur ma liste des priorités, mais c'est vraiment sympa. Je me sens toujours à l'aise et en confiance devant l'appareil photo et j'ai du plaisir à le faire. Et en plus, on rencontre du monde, on travaille avec différents types de personnes et on apprend donc toujours un peu plus.»