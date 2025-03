1/6 Deux semaines après avoir marqué son premier but avec Barcelone, Sydney Schertenleib fait pour la première fois son apparition dans le onze de départ. Photo: IMAGO/Sergio Ros

Lucas Werder

Où en sont les stars de la Nati une semaine après le rassemblement de mars et le 0-0 face à l'Islande suivi d'une courte défaite 2-1 en Norvège? Elles ont repris le championnat, avec des fortunes diverses.

Sydney Schertenleib brille pour sa première

Deux semaines après son premier but, Sydney Schertenleib (18 ans) figurait pour la première fois dans le onze de départ de Barcelone ce week-end. Le Barça s'est imposé 8-1 face à Eibar et, si la Zurichoise n'a pas marqué, elle a joué le match dans son intégralité et a impressionné les observateurs avec un taux exceptionnel de passes réussies: 97%! Son total de 108 (!) ballons touchés est le plus élevé de son équipe, ce qui n'est pas rien à Barcelone.

Lia Wälti remporte le derby londonien suisse

Lia Wälti et Arsenal ont remporté leur deuxième derby en deux semaines. Après avoir battu Tottenham 5-0, les Gunners ont renversé West Ham 4-3 malgré un début de match raté. Après douze minutes, Arsenal était en effet déjà mené 0-2. Sur le premier but encaissé, Lia Wälti peut se sentir coupable en perdant son duel de la tête. Du côté de West Ham, Seraina Piubel était titulaire, mais n'a pas marqué.

Un transfert record fait des débuts amers

Éloignons-nous un instant de la Suisse pour parler du plus gros transfert de l’histoire du football féminin. Arrivée cet hiver à Chelsea pour un million de francs, Naomi Girma (24 ans) a enfin fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs après avoir surmonté quelques pépins physiques. Alignée face à Brighton, l’internationale américaine a participé au match nul 2-2… mais son retour sur les terrains a été de courte durée. Après seulement 59 minutes de jeu, la défenseure a dû céder sa place sur blessure. L’étendue de son indisponibilité reste incertaine, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le leader et champion en titre Chelsea, qui concède face à un club de milieu de tableau l’un de ses rares faux pas de la saison: seulement deux points perdus en 15 rencontres.