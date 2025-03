1/8 Emma Raducanu revient sur une expérience peu reluisante. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

Mi-février, Emma Raducanu (22 ans) a éclaté en sanglots sur le court, se cachant même derrière la chaise d'arbitre. Lors de son match du deuxième tour à Dubaï, la joueuse de tennis britannique a été prise d'une crise de panique. Et ce, après seulement deux jeux disputés.

La raison: un harceleur présumé était assis dans les gradins. Ce fan insistant aurait poursuivi Emma Raducanu et l'aurait agressée. Déjà après sa victoire lors de son match d'ouverture, la Britannique avait été approchée par un homme au «comportement préoccupant», comme l'a indiqué la WTA par la suite. C'est cet homme, présent dans le public, qui a déclenché la crise de panique de la joueuse. Il a été immédiatement évacué du stade.

Raducanu a pu poursuivre la rencontre, mais elle s'est inclinée en deux sets face à Karolina Muchova (28 ans). Jusqu'à présent, la Brittanique n'avait jamais pris la parole à ce sujet. Avant son premier match au tournoi Masters 1000 d'Indian Wells (USA), elle est revenue sur cette expérience traumatisante lors d'une conférence de presse.

Un retour chez elle après une pause

«J'étais évidemment très désemparée en le voyant dès le premier jeu», a-t-elle confié. Sur le moment, elle ne savait pas comment terminer la rencontre. «Je ne voyais plus la balle à cause des larmes, je pouvais à peine respirer», admet-elle. Malgré tout, elle a trouvé la force d’aller au bout du match.

Après son élimination, elle est rentrée chez elle et s'est accordé une pause avant de décider de participer à Indian Wells. «Depuis que je suis ici, dans l'un de mes tournois préférés, je me sens beaucoup mieux», affirme-t-elle. Cela se reflète aussi sur son visage. Lors d’une séance d’entraînement avec l’ancien joueur professionnel et directeur du tournoi Tommy Haas (46 ans), elle apparaît détendue et sereine.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Elle n'a cependant pas totalement tourné la page sur l'incident de Dubaï. «Cela aurait pu être mieux géré», estime Raducanu. «Mais maintenant, les choses sont prises en main, et c'est ce qui compte pour moi.» Elle reste très attentive et vigilante. Par ailleurs, elle est désormais presque constamment accompagnée par deux agents de sécurité.