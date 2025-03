La presse espagnole s'en prend aux stars du Real Madrid

Rodrygo et Brahim Diaz assurent la victoire 2-1 du Real Madrid contre l'Atlético lors du 8es de finale aller de la Ligue des champions. En revanche, Kylian Mbappé et Vinicius se sont montrés bien plus discrets et sont désormais dans le viseur de la presse espagnole.

Kylian Mbappé a vécu une soirée compliquée face à l'Atletico Madrid mardi. Photo: IMAGO/Shutterstock

Malgré une victoire précieuse (2-1) contre l’Atlético, le débat sur l’état de forme de Kylian Mbappé continue d’agiter le Real Madrid. De retour dans le onze titulaire après une opération des dents de sagesse, le Français a été loin d’être à la hauteur des attentes.

«Mbappé était-il vraiment en pleine possession de ses moyens? Il a connu un black-out alarmant à tous les niveaux, s’est fait stopper sur chaque action et semblait lourd, comme s’il avait du plomb dans les jambes», critique le journal espagnol Marca après ce huitième de finale aller de la Ligue des champions.

«Comme si on lui avait enlevé bien plus qu’une dent»

Alors que Mbappé, tout comme un Vinicius peu convaincant, n’a pas pesé sur la rencontre, ce sont Rodrygo et Brahim Diaz qui ont fait la différence avec leurs buts. «Rodrygo et Brahim ont couru et fait la différence que Mbappé et Vinicius n’ont pas su créer. Ils ont été bien contenus par un Atlético remarquable», poursuit le journal espagnol.

Mbappé aurait pourtant pu offrir un avantage plus confortable au Real Madrid en vue du match retour, lorsqu’en toute fin de match, il a manqué une occasion en or en ne parvenant pas à servir Vinicius, pourtant démarqué devant le but. Marca évoque ainsi «un match incompréhensible des deux stars, qui ont livré l’une de leurs pires prestations de la saison». Le quotidien ajoute que Mbappé «semblait jouer comme si on lui avait retiré bien plus qu’une dent».

Carlo Ancelotti, lui, a pris la défense de ses attaquants après la rencontre. «Ce n’est jamais facile de jouer contre la défense de l’Atlético. Nous n’avons pas eu énormément d’occasions, mais nous avons su saisir notre chance avec ces deux buts. Nous avons bien travaillé et nous nous sommes battus. Aujourd’hui, ils n’ont pas pu montrer toute leur qualité, mais il reste encore le match retour.»