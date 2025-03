Depuis le début de la saison et son retour de blessure, Breel Embolo joue un rôle important à l'AS Monaco, où son entraîneur Adi Hütter l'apprécie à sa juste valeur et valorise son travail. Les fans de l'ASM et les observateurs, eux, restent dubitatifs.

Breel Embolo a été fidèle à lui-même contre Benfica en Champions League. très combatif, altruiste, mais pas décisif. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les cris de Jano Resseguié, le journaliste star de RMC, s'envolent vers le toit du sublime stade de la Luz en ce mardi soir, quelques secondes avant la mi-temps du match entre Benfica et Monaco en Champions League. «Mais c'est pas possible! Qu'est-ce qu'il rate Emboloooooooo, c'est pas possible!», s'époumone le reporter, alors que les supporters de Benfica se tiennent le coeur à deux mains, eux qui ont bien cru que l'ASM allait prendre l'avantage juste avant la pause et égaliser dans cette double confrontation. L'attaquant suisse s'est en effet retrouvé en position plus qu'idéale face au but d'Anatoliy Tribun, sur son pied droit qui plus est, mais sa frappe s'est envolée haut, bien trop haut, et il n'a pu que se prendre la tête, conscient d'avoir raté une chance énorme. Ainsi est Breel Embolo, auteur d'une première période de grande qualité dans le jeu, décisif sur le 1-1, mais inefficace, bien trop inefficace. L'histoire de sa carrière.

Précieux dans le jeu, inefficace devant le but

Ce qui est particulièrement cruel, avec l'ancien attaquant du FC Bâle: ses ratés spectaculaires éclipsent tout ce qu'il peut faire de bien dans un match, ce qui a précisément été le cas ce mardi à Lisbonne, sur la toute grande scène européenne. Sans lui et son précieux jeu de corps, jamais Monaco n'aurait égalisé en cours de première période. Et même sur le deuxième but, il a joué un rôle plus que précieux. Mais à l'heure de l'analyse, tout le monde, sauf son entraîneur Adi Hütter, se rappelle ses échecs: une situation mal maîtrisée en tout début de match, lorsqu'il cherche le penalty sans l'obtenir, et cette fameuse occasion ratée de la 45e.

Dans les couloirs du stade de la Luz, en finissant d'envoyer leurs premiers articles, les envoyés spéciaux des médias français et monégasques ne parlent que de lui, et un peu des errements de la défense monégasque tout de même. Tous se demandent comment et pourquoi Adi Hütter a pu se tromper à ce point, selon leur lecture, en ne titularisant pas son concurrent Mika Biereth, arrivé au mercato hivernal et efficace tout de suite? La question peut sembler légitime, mais la prestation très discrète de l'attaquant danois dès son entrée en jeu aurait dû éteindre la polémique d'emblée, ce qui n'a pas été le cas.

L'avant-centre suisse a pesé sur la défense de Benfica, ici Leandro Barreiro. Photo: Getty Images

En fait, c'est comme s'il y avait un malentendu persistant dans le cas de Breel Embolo, né dès son arrivée sur le Rocher: les fans de l'AS Monaco s'attendaient sans doute à voir arriver un avant-centre, un vrai buteur, un homme capable de porter l'attaque à lui tout seul, ce que n'a jamais été Breel Embolo, ni en club, ni en équipe de Suisse. Sa large carrure et sa capacité à jouer dos au but peuvent laisser planer le doute, positivement, sur sa capacité à jouer seul en pointe, mais la vérité est que ses statistiques actuelles (5 buts et 8 assists en 32 matches toutes compétitions confondues cette saison) sont dans la moyenne de ce qu'il a produit toute sa carrière.

Un duo qui fonctionnait avec Wissam Ben Yedder

Trop peu pour l'avant-centre d'une équipe qui joue le podium, sans doute, mais Breel Embolo n'a jamais été autre chose qu'un attaquant «de complément», sans que cela soit péjoratif le moins du monde, et il n'est pas étonnant du tout que sa première saison avec Monaco ait été la plus prolifique en club de toute sa carrière (12 buts en 32 matches de Ligue 1) puisqu'il avait à côté de lui un buteur-né nommé Wissam Ben Yedder, et que son sens du sacrifice permettait à son compère de briller et de trouver ses fameux espaces que lui, «WBY», avec son exquise technique, savait exploiter avec efficacité. En retour, Breel Embolo pouvait lui aussi profiter de la science du jeu de son partenaire.

Alors, pourquoi ne pas tenter le coup avec Mika Biereth, justement? L'attaquant de 22 ans, arrivé de Sturm Graz cet été, a marqué 10 buts et délivré un assist en 7 matches de Ligue 1! Il cartonne, il est adroit devant le but, et, plus qu'un rival, il pourrait être le complément idéal de Breel Embolo, comme cela a été le cas lors du dernier match de championnat. Monaco s'est imposé 3-0 contre Reims, avec un nouveau triplé du Danois. Breel Embolo lui était associé en attaque et a brillé dans l'ombre. Les médias lui ont quasiment tous donné une note insuffisante, les commentaires ont été cruels, comme toujours, mais le boulot a été fait.

Breel Embolo, c'est le principal, conserve pour l'heure toute la confiance de son coach, Adi Hütter, malgré ses agaçants ratés. L'Autrichien voit à quel point son attaquant suisse est important pour son équipe et Breel Embolo n'a pas changé comme par magie en arrivant sur le Rocher, et il n'y a jamais eu tromperie sur la marchandise, mis à part pour ceux qui ne le connaissent toujours pas: il est plus que jamais cet attaquant généreux, puissant, qui pèse sur les défenses et marque de temps en temps. Mais pas à chaque occasion.