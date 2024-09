Max Verstappen va-t-il réussir à rester calme?

Roger Benoit

Max Verstappen doit-il s'inquiéter pour un quatrième titre qui semblait lui tendre les bras? Photo: Lukas Gorys

Lorsque Max Verstappen a remporté son dernier Grand Prix le 23 juin à Barcelone, il comptait 69 points d'avance sur Lando Norris – 219 à 150. Le Néerlandais n'a donc perdu que dix points au cours des sept dernières courses! Comme les vainqueurs en série, comme autrefois Michael Schumacher et Lewis Hamilton, n'ont jamais été très populaires (sauf auprès de leurs propres fans), beaucoup espèrent maintenant que Norris pourra détrôner le vainqueur de 61 GP dans sa McLaren.

Mais Norris a deux adversaires qu'il ne doit pas sous-estimer: Charles Leclerc dans sa Ferrari (seulement 19 points de retard) et son coéquipier Oscar Piastri (32 points de retard). Eux-mêmes ont encore des ambitions pour le titre. Et rendent les ordres d'écurie chez McLaren presque impossibles.

Super-Max va-t-il garder son calme?

Si Verstappen garde son calme (et cela semble être son plus gros problème), il peut encore dormir sur ses deux oreilles pendant les prochaines courses.

Bien sûr, les critiques sont sortis depuis longtemps. Comme pour Hamilton autrefois. On reproche même à Super-Max son manque de combativité. Il est clair que Max Verstappen ne peut plus profiter de la meilleure voiture en ce moment. Et si son coéquipier Sergio Pérez le talonne soudain, Max doit se faire du souci. A Bakou, les Red Bull avaient deux réglages différents – Verstappen n'a pas choisi le bon. Il en est le seul responsable.

Dans le trou de chaleur et de pluie qu'est Singapour, Verstappen a vécu il y a un an le «pire» de 2023 à cause d'un mauvais réglage – une cinquième place. En plus de 19 victoires et de deux deuxièmes places.

La dernière bataille à l'équateur a été remportée par Carlos Sainz (Ferrari) – c'était la seule défaite de Red Bull en 2023. Heureusement pour les fans, le suspense est revenu cette année avec quatre équipes gagnantes. Pour le Néerlandais, c'est une situation inédite.

Le championnat du monde par équipes déjà perdu?

Au championnat du monde des constructeurs, McLaren a dépassé les Red Bull à Bakou et mène désormais avec 20 points d'avance. Ici, la situation pourrait être serrée pour Red Bull en raison du duo superpuissant en orange. Si ce n'est sans espoir.

Cela fait maintenant 26 ans que McLaren attend un titre par équipe. En 1998, ce sont les champions du monde Mika Häkkinen et David Coulthard qui ont ramené la coupe à l'usine de Woking (Angleterre).

Et que s'est-il passé en 2007? Le duo déchiré McLaren-Mercedes, Fernando Alonso et Hamilton, a récolté 109 points chacun. Et à la fin, Kimi Räikkönen était le dernier champion du monde Ferrari avec 110 points. A l'époque, McLaren s'était vu retirer tous ses points au classement par équipe du championnat du monde en raison de l'affaire d'espionnage. On reprochait aux Britanniques d'avoir obtenu des informations techniques et des plans de construction des voitures de Ferrari grâce à l'espionnage industriel.