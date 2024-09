Roger Benoit

Quatrième dans les dix derniers tours (à 12 secondes), Carlos Sainz s'est rapproché de plus en plus de la lutte à trois entre Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull-Honda), qui s'est réveillé.

Carlos Sainz, qui va devoir quitter Ferrari, a senti la bonne odeur podium - et a tout fait pour y monter! Il a attaqué Sergio Pérez dans la zone DRS (moins d'une seconde de retard). Ce dernier a soudain eu deux problèmes: il voulait attaquer Charles Leclerc, qui était juste devant lui, et devait repousser l'attaque de Carlos Sainz. Dans la ligne droite, le crash s'est produit lorsque les deux voitures, presque côte à côte, ont cherché à s'éloigner du vent, se sont touchées et ont terminé leur course à gauche dans le mur.

Plusieurs heures après l'incident, les discussions étaient encore vives, y compris parmi les commissaires de la FIA: Qui était responsable? Et s'agissait-il d'un simple accident de course? Aucune des deux parties ne voulait trancher. Carlos Sainz: «Je suis simplement heureux que nous soyons tous les deux en bonne santé. Je pense que j'avais la voiture la plus puissante. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un accident de course». Et c'est aussi ce qu'ont pensé, après deux heures, les quatre juges de la FIA qui ont entendu les deux pilotes.

Carlos Sainz (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull) se sont accrochés en fin de course à Bakou. Photo: F1TV 1/7

Oscar Piastri a trompé Charles Leclerc

Le patron de Sergio Pérez, Christian Horner, s'est présenté devant les micros de la télévision. Et il n'a pas digéré l'incident. «Quelle déception pour Sergio et pour nous! Nous aurions pu gagner. Peut-être que Sainz a tiré un peu à gauche lors du duel. Il faut sans doute regarder l'accident plusieurs fois».

La grande bataille sur le circuit de 6003 mètres avait commencé au 20e des 51 tours. Avec une manœuvre de dépassement digne d'un champion du monde d'Oscar Piastri (22 ans) dans sa McLaren-Mercedes. Il a trompé le poleman Leclerc (Ferrari), qui était jusqu'alors en tête, et a dépassé froidement le Monégasque. Ce dernier a avoué: «Je ne m'y attendais pas à ce moment-là. Cette erreur n'aurait pas dû m'arriver».

Oscar Piastri, en qui beaucoup voient le nouvel Ayrton Senna, est resté serein après sa deuxième victoire (après la Hongrie): «C'était l'une de mes meilleures courses. Le plus grand défi est toujours de ménager les pneus. J'y suis parvenu». Avec 135 points gagnés sur les sept dernières courses, il est le pilote le plus chaud du plateau.

McLaren nouveau leader du championnat du monde par équipes

L'équipe australienne, dirigée par Mark Webber, est de retour dans la course au titre avec désormais 222 points. Max Verstappen est toujours en tête avec 313 points, devant Lando Norris (254) et Charles Leclerc (235).

Le triple champion du monde avec Red Bulle («cette voiture est têtue comme une mule») a vécu, en cinquième position, non seulement une nouvelle défaite, mais aussi une humiliation de la part de son ami Lando Norris. Ce dernier a été relégué à la 15e place sur la grille de départ après les qualifications (drapeaux jaunes non respectés) - Max Verstappen a pris le départ en sixième position. Mais à l'arrivée, Super-Max était 40 secondes derrière Norris (4e). La raison: Max Verstappen pouvait se permettre un arrêt tardif pour ses pneus grâce à son avance sur ses poursuivants. Il voulait encore chiper à Lando Norris le point supplémentaire du tour le plus rapide. Le crash aux avant-postes l'en a empêché.

Le monde de la Formule 1 est maintenant en route pour le grand show nocturne de dimanche prochain à Singapour. Et depuis Bakou, McLaren-Mercedes est pour la première fois leader du championnat du monde par équipes - 476-456, ce qui semblait encore impossible en juin après la dernière victoire de Max Verstappen en Espagne.