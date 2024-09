«C'était le pilote le plus fou de tous les temps»

Les pilotes sont venus et repartis, mais lui est resté jusqu'à aujourd'hui: Roger Benoit, reporter vétéran de la Formule 1. Il parle ici des pilotes les plus incroyables qu'il a connus et révèle qui était le plus fou de tous.

Daniel Leu

Otto Stuppacher: un pilote de course amateur en Formule 1. Photo: Keystone

Cher Roger, tu travailles depuis 55 ans comme journaliste de Formule 1. Durant cette période, tu as côtoyé 387 pilotes. Faisons aujourd'hui une séance de questions-réponses rapides avec des superlatifs: Qui, parmi les 387, a été le plus grand pilote au niveau de l'inconscience?

Andrea de Cesaris, surnommé de Crasharis. L'Italien était certes sympathique, mais c'était un fou furieux. En exemple, le GP de Monaco 1981. Le vendredi, l'Italien fêtait ses 22 ans, deux jours plus tard, en course, il écrasait complètement par derrière le pilote d'Alfa Romeo Mario Andretti au volant de sa McLaren. Lorsque j'ai rencontré Andretti après, il m'a simplement dit: «Si de Cesaris continue à rouler comme ça, il ne verra plus beaucoup d'anniversaires.»

De Cesaris est effectivement décédé bien plus tard dans un crash, à l'âge de 55 ans seulement.

C'était le 5 octobre 2014, lors d'un accident de moto près de Rome. C'est d'ailleurs le jour où Jules Bianchi a été victime d'un grave accident au GP du Japon, dont il est décédé en juillet 2015. Quelque chose rendait de Cesaris unique.

Quoi?

Ses yeux. Il pouvait tourner un œil de manière à ce qu'il soit complètement blanc et te regarder comme ça. Comme je l'ai dit, un fou furieux.

Pour Roger Benoit, le plus grand pilote au niveau de l'inconscience était Andrea de Cesaris, surnommé de Crasharis. Photo: imago sportfotodienst 1/7

Qui a été le plus grand coureur de jupons, à part James Hunt?

Disons qu'il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, mais je préfère ici tirer un joker. Mais ta question en soulève une autre: Qui étaient les plus beaux pilotes de Formule 1 de tous les temps?

Et la réponse est comment?

François Cevert, Carlos Reutemann et Peter Revson. Les Reutemann étaient originaires de Guntalingen, près de Winterthour. Carlos et moi avons d'ailleurs eu quelques fois le béguin pour les mêmes hôtesses de l'air de Swissair. Lorsque cela s'est reproduit et qu'il l'a découvert, il m'a simplement dit: «Pas encore toi.»

Que te rappelle Peter Revson?

Ses ancêtres possédaient l'entreprise de cosmétiques Revlon, l'Américain n'a donc jamais eu de soucis d'argent. Lorsqu'il s'est tué à Kyalami en 1974, il était en couple avec Marjorie Wallace, une actrice, présentatrice et mannequin. Et certainement l'une des plus belles femmes du monde. Le GP du Canada 1973 à Mosport était également spécial pour Revson. La course était totalement chaotique et à la fin, on ne savait pas qui avait gagné. A un moment donné, on a dit que Revson avait franchi la ligne d'arrivée en premier. Dans une petite cabane, il a donc reçu la couronne de lauriers. Après cela, il m'a dit: «S'ils ont l'impression que j'ai gagné, alors je pense que j'ai gagné.» C'était la décision la plus folle de tous les temps. C'est d'ailleurs lors de cette course que j'ai fait de la radio en direct pour la première fois de ma vie. Heinz Prüller n'étant pas disponible, j'ai couvert la course pour Ö3 depuis Mosport. Ma première phrase à la fin de la course a été: «Mesdames et messieurs, personne ne sait qui a gagné.» Une deuxième histoire me vient à l'esprit à propos de Revson.

Raconte!

Silverstone 1973. Alors que je discutais avec lui, nous avons abordé le sujet des paris. Je lui ai alors dit que la cote pour une victoire de sa part était de 14 contre 1. Apparemment, il a effectivement misé 10'000 livres sur lui et a gagné. Grâce à moi, il a ainsi gagné plus d'un demi-million de francs.

Quel est le coureur le plus antipathique que tu aies rencontré?

Avec certains coureurs, l'alchimie n'était tout simplement pas bonne. C'était sans doute réciproque, par exemple avec René Arnoux et Jacques Villeneuve. J'ai dit un jour à Arnoux: «Tu es un con, et tu me trouves un con. Ce serait le début d'une belle amitié.» Nous nous sommes ensuite serré la main, mais une belle amitié n'est malgré tout jamais née.

Et qu'en était-il de Jacques Villeneuve?

Ah, je connaissais et appréciais beaucoup son père Gilles, mais je n'ai jamais eu de sympathie pour Jacques. Mais il fallait lui reconnaître une chose: il avait toujours des dents magnifiques et propres. Lorsque je lui ai demandé un jour pourquoi il en était ainsi, il m'a répondu: «Parce que je me brosse constamment les dents, même en combinaison. Je ne peux pas conduire s'il y a encore un morceau de pain ou de viande collé quelque part.»

Qui a été le pilote le plus sous-estimé ?

Il y a quatre pilotes qui auraient mérité le titre de champion du monde: Gilles Villeneuve, Ronnie Peterson, Stirling Moss et Clay Regazzoni. Une fois, j'étais assis à l'arrière d'un taxi entre l'hôtel et le circuit avec l'un d'entre eux, et il s'était vraiment déchaîné en m'expliquant pourquoi son coéquipier était un vrai cochon. En ce qui concerne Peterson, il était peut-être l'être le plus rapide qui ait jamais travaillé en Formule 1. Et il avait pour petite amie Barbro, l'une des plus belles femmes de Formule 1 de tous les temps.

Qui était le pilote le plus surestimé?

Je répondrai simplement que de nombreux pilotes au talent médiocre se surestiment. Aujourd'hui encore, on peut en admirer quelques spécimens en Formule 1.

Qui était le pilote le plus ennuyeux?

La liste serait trop longue pour cet article.

Qui était le plus grand roublard?

La plupart des champions font partie de cette catégorie. Pour réussir en Formule 1, il faut être un roublard et un politicien rusé. Le roi était certainement Alain Prost. Aujourd'hui, Lewis Hamilton et Max Verstappen en font également partie.

Qui a été le plus malchanceux?

Felipe Massa, parce qu'en 2008, dans son Brésil natal, il a perdu le titre mondial d'un point à cinq virages de la fin de la saison, malgré sa victoire. Et ce uniquement parce que Lewis Hamilton a réussi, sous une pluie battante, à dépasser Timo Glock, qui roulait avec des pneus secs dans sa Toyota, et est ainsi devenu champion du monde pour la première fois dans sa McLaren.

Massa ne peut apparemment toujours pas l'accepter.

C'est incompréhensible pour moi. Tout cela est lié au crash-gate de Singapour en 2008, lorsque Renault a incité Piquet Jr à avoir un accident, ce qui a ensuite déclenché le drapeau jaune et assuré la victoire d'Alonso. Massa poursuit donc toujours son action en justice et souhaite que la course de Singapour soit annulée a posteriori, ce qui lui permettrait de devenir champion du monde. Pourtant, Massa avait lui-même offert le titre à Singapour avec un arrêt catastrophique au stand.

Qui est le champion du monde le moins méritant?

La décision de 1994 à Adélaïde n'a certainement pas été très propre, lorsque Schumi a percuté Damon Hill dans la Williams avec sa Benetton défectueuse et s'est ainsi assuré son premier titre de champion du monde.

Qui a été le pilote le plus intelligent?

Sebastian Vettel est un candidat de choix. Lorsque ce dernier a remporté son premier GP à Monza en 2008 au volant de sa Toro Rosso, son chef d'équipe Franz Tost m'a raconté plus tard que Vettel était rentré chez lui à Walchwil après la course et qu'il avait envoyé à Tost la facture de la prime de victoire dès le lundi matin à 8 heures. Celui qui, en tant que pilote Toro Rosso, a fait insérer une telle clause dans son contrat doit être très intelligent.

Qui a été le plus grand fumeur?

Sans aucun doute Jochen Rindt et James Hunt, qui a même fumé dans sa voiture juste avant le départ. Quand Schumi gagnait, il s'offrait toujours un cigare et une bière. J'y assistais régulièrement et j'ai pu constater qu'il n'y avait pas que le Schumacher acharné et dévoré par l'ambition. Nelson Piquet n'a jamais fumé, mais avant le départ, il me demandait régulièrement de le rejoindre à la voiture. Je devais alors lui donner un de mes cigares qu'il se passait brièvement sous le nez alors qu'il était déjà assis dans le cockpit. Une sorte de dopage gustatif et une tradition entre nous.

Qui était le pilote le plus sympathique?

Stefan Bellof. L'Allemand avait le potentiel pour devenir champion du monde, mais il a malheureusement pris trop de risques dans son duel avec Jacky Ickx lors des 1000 kilomètres de Spa à Eau Rouge en 1985 et s'est tué dans un accident. Je me suis tout de suite bien entendu avec Bellof. Une fois, à Zandvoort, il m'a emmené sur le porte-bagages de son vélo et est passé sans s'arrêter d'une rue secondaire à la rue principale. Aujourd'hui encore, j'entends les freins d'une voiture grincer. «Nous aurions pu mourir», ai-je dit. Il s'est contenté de rire.

Qui a été responsable de l'action la plus folle?

Kyalami 1975. J'étais allongé au bord de la piscine du ranch, avec les pilotes Jacques Laffite, Jean-Pierre Jarier et Rolf Stommelen, et nous n'avions tous rien à faire. À un moment donné, l'un des autres a eu l'idée glorieuse de noyer leur voiture de location dans la piscine, parce que la publicité disait qu'on pouvait rendre la voiture n'importe où. Ils l'ont effectivement fait, ont ensuite appelé le loueur de voitures et lui ont expliqué où ils pouvaient désormais récupérer la voiture. Une folie!

Qui a été ou est le plus grand ambassadeur de la Formule 1?

Sans aucun doute Jackie Stewart, qui a fait entrer des entreprises mondiales comme Rolex, Ford, Moët & Chandon ou Heineken en Formule 1. Bien qu'il ait aujourd'hui 84 ans, l'Écossais gagne encore aujourd'hui plus que beaucoup de pilotes actuels. En 1971, il m'a dit qu'il était le premier pilote dont le salaire était supérieur à un million de dollars. D'ailleurs, notre première vraie rencontre a été amusante.

Pourquoi?

Trois semaines après notre première rencontre, il m'a invité chez lui, dans le canton de Vaud. Là-bas, il m'a dit: «Si tu ne portes jamais de chaussettes, je vais aussi enlever les miennes.» C'est ce qu'il a fait, et nous avons tous deux posé nos pieds nus sur la table en verre. Lors de cette rencontre, il m'a également expliqué que lui et sa femme Helen avaient toutes les boissons disponibles dans sa villa. Lorsque j'ai voulu commander un cynar, il a constaté avec horreur qu'il manquait dans leur bar domestique. C'est pourquoi, dans les années qui ont suivi, il m'a toujours dit en guise de clin d'œil: «You fucked me, tu as détruit ma réputation.»

Qui sont les héros oubliés de la Formule 1?

Il y en a quelques-uns qui ont sauvé la vie d'autres pilotes. Par exemple Mike Hailwood, qui a tiré Clay Regazzoni de sa BRM en feu à Kyalami en 1973. Ou David Purley, le seul pilote à avoir tenté de sauver Roger Williamson en feu à Zandvoort en 1973. Malheureusement en vain. Ou Arturo Merzario, Brett Lunger, Guy Edwards et Harald Ertl, qui ont tiré Niki Lauda de sa Ferrari en feu en 1976 sur la légendaire Nordschleife. Le Viennois a ensuite offert une montre en or à chacun de ces quatuors.

Qui a été le pilote le plus fou de tous les temps?

Ce superlatif revient à l'Autrichien Otto Stuppacher. En 1973 à Mosport. A l'époque, Stuppacher s'était simplement acheté une Tyrrell et avait participé à la première séance d'entraînement. Il avait alors douze secondes de retard sur les meilleurs. Après le premier entraînement, Denny Hulme, alors chef de l'association des pilotes, a réuni tout le monde. J'étais à côté de lui quand Hulme a déclaré: «Il y a quelqu'un sur la route qui ne connaît rien à la course. Il n'y a qu'une seule possibilité: soit il ne roule plus, soit nous boycottons la course.» La direction de la course l'a alors retiré de la circulation. Mais rétrospectivement, c'était déjà de la folie. Et de la fédération internationale. Un pilote amateur s'est simplement acheté un bolide de Formule 1 et a pu rouler avec. Mais c'était il y a plus de 50 ans…