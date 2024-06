«Voici mes histoires les plus folles avec Bernie Ecclestone»

1/10 Ils se connaissent et s'apprécient depuis des décennies: Roger Benoit et Bernie Ecclestone.

Daniel Leu

Cher Roger, j'aimerais aujourd'hui te parler de Bernie Ecclestone. Le qualifierais-tu d'ami?

Le mot ami doit être utilisé avec précaution et parcimonie, mais oui, il fait partie de mes amis et il apprécie lui aussi beaucoup nos discussions régulières.

Tu dois donc le savoir: Qui est ce Bernie Ecclestone?

(Il réfléchit longuement) Un ancien vendeur d'occasion qui a grandi à côté de bombes explosées et qui est devenu un homme d'affaires dès l'école. Il se procurait alors des pommes, des crayons et des petits pains à bas prix et les vendait ensuite plus cher à ses camarades de classe dans la cour de récréation. À dix ans, il avait déjà engagé deux personnes pour le protéger, car il avait peur de se faire voler à cause de sa petite taille. Il avait déjà le sens des affaires dans le sang. Un épisode illustre sans doute le mieux son caractère et qui il est.

Lequel?

Après une fête, un client a voulu rentrer chez lui lorsqu'il a remarqué un pneu crevé sur sa voiture. Bernie lui a alors dit: «Le mieux, c'est que tu t'achètes tout de suite une nouvelle voiture.» Incroyable mais vrai: il lui a effectivement vendu une voiture ce soir-là. Mais pour Bernie, une chose était toujours importante dans ses affaires: à la fin, les deux parties devaient être heureuses.

Tu as déjà pu constater par toi-même qu'avec lui, il s'agit souvent d'affaires. Par exemple, le parapluie.

C'était typique d'Ecclestone. Je lui ai rendu visite à Londres, dans son quartier général de l'époque. Alors que nous nous rendions au pub tout proche pour manger quelque chose, il s'est soudain retourné une nouvelle fois et a dit: «Un instant, je vais chercher deux autres parapluies.» Comme le soleil brillait, je lui ai demandé: «Qu'est-ce que tu fais?» Mais il a simplement répondu: «Attends un peu, tu verras bien.» Lorsque nous sommes ressortis après le repas, il pleuvait abondamment. Il a alors dit: «Roger, tu as maintenant le choix. Soit tu es trempé comme une souche, soit tu m'achètes un des deux parapluies pour 50 livres.»

En parlant d'argent, vous avez souvent joué au backgammon ensemble. Qui est le meilleur joueur?

Sans vouloir me vanter: Je suis déjà une classe plus forte que lui. Une anecdote amusante me vient à l'esprit à ce sujet.

Raconte!

Circuit de Watkins Glen, 1973. Nous étions assis dans la salle à manger vide du triste motel Glen Motor Inn et jouions au backgammon. À un moment donné, Bernie me devait 5000 dollars. Il m'a alors dit: «Max, apporte-moi la mallette.» Il s'agissait de Max Mosley, alors chef de l'équipe March et plus tard président de la FIA. Max s'est donc levé, s'est approché de Bernie et a ouvert la mallette.

Que s'est-il passé ensuite?

Bernie y a mis deux doigts, en a sorti une liasse de billets de dollars et m'a donné les 5000 dollars. J'ai appris plus tard que la mallette contenait tout le prize money du week-end du GP, environ deux à trois millions de dollars. Mais une fois, il ne m'a pas payé.

Où était-ce?

C'était à la piscine de l'Interconti à Rio. Il faisait un temps de rêve, quelques pilotes nous regardaient et j'étais clairement en tête. Tout à coup, une goutte de pluie est tombée. Je ne sais pas d'où elle venait. Bernie a alors pris le plateau, l'a replié à la hâte et a dit: «Dès qu'il pleut, on ne court plus à Indianapolis et on ne joue plus au backgammon ici.» Inutile de discuter.

Ce jeu vous lie.

C'est vrai, une fois à Montréal, nous avons regardé ensemble une séance d'essai libre sur l'écran. C'est alors qu'il a soudain dit: «Cette séance est encore une fois tellement ennuyeuse.» Nous en avons donc fait un match. Toutes les cinq minutes, nous regardions qui était en 10e position. Il possédait les numéros impairs des pilotes et moi les numéros pairs. Le pari était de 20 dollars chacun. Les essais ne nous intéressaient plus du tout, il ne s'agissait plus que de cette dixième place.

Est-ce qu'Ecclestone a déjà gagné beaucoup d'argent en pariant?

Oh oui, lors de la finale de la Ligue des champions 2005 entre Liverpool et Milan. Les Anglais étaient menés 0-3 à la mi-temps. Il a alors misé une grosse somme sur Liverpool, qui a rapidement inversé la tendance et triomphé lors des prolongations. Bernie a certainement gagné plus d'un million. Une autre histoire me vient à l'esprit sur le thème de l'argent et des paris.

Laquelle?

Une fois, à Spa, il s'est approché de moi et m'a demandé ce que j'allais faire le soir. J'ai répondu: «Rien.» Il m'a alors donné 2000 euros et m'a dit d'aller au casino avec sa secrétaire pour qu'elle se distraie un peu. C'est ce que nous avons fait et nous avons gagné environ 5000 euros. Le lendemain, je suis allé le voir pour lui rembourser les 2000 euros. Il m'a alors simplement dit: «Tu veux m'insulter?»

Tu as souvent rendu visite à Bernie Ecclestone en privé, notamment à Gstaad, sa ville d'adoption. Y as-tu vécu quelque chose de drôle avec lui?

Lorsque je lui rendais visite, nous allions souvent sur la montagne du Eggli. Je marchais pieds nus dans la neige et il me courait après avec ses bâtons de ski pour me frapper les pieds. Une fois, j'étais chez lui avec un journaliste allemand. Alors que nous étions en train d'acheter des billets à la station de départ, Bernie a plongé la main dans le sac de son pantalon et en a sorti une liasse de billets de 1000 francs. La personne à la caisse l'a regardé d'un air perplexe et lui a dit qu'elle n'avait pas autant de monnaie.

Bernie Ecclestone est de moins en moins sur le paddock. Ici à Bakou, en 2019.

Que s'est-il passé ensuite?

Bernie a demandé combien coûterait encore un abonnement de saison juste avant la fin de l'hiver. Lorsqu'elle lui a donné le montant, il a simplement répondu: «Alors, donnez-moi encore cinq abonnements.» De ce fait, elle n'a dû rendre que 20 francs pour le billet de mille francs. Typiquement Bernie!

Tu t'es aussi rendue plusieurs fois dans sa ferme au Brésil. Comment cela se passe-t-il à chaque fois?

Par deux fois, on est venu me chercher à mon hôtel à São Paulo en hélicoptère, qui s'est posé sur le toit. Ensuite, tu survoles les favelas et si tu vois les bleus au sol, tu es bientôt chez lui à Amparo, dans sa ferme. Lorsque je lui ai demandé un jour quelle était la taille de son domaine, il m'a répondu: «Regarde aux quatre coins du monde. Partout où l'horizon apparaît, il y a encore ma ferme!»

A quoi ressemble la vie quotidienne à la ferme?

Nous jouons au backgammon, nous regardons le tennis ensemble et nous allons manger dans une pizzeria du petit village. D'ailleurs, il y commande toujours trop.

Pourquoi?

Pour qu'il puisse l'apporter à ses chiens à la maison.

Quand tu lui rends visite à Amparo, tu dois aussi avoir un rôle.

A un moment donné, il m'a dit: «Si tu vis ici gratuitement, tu peux aussi travailler un peu.» C'est pourquoi je suis chaque fois responsable des œufs des poules là-bas. Le matin, sa première question est donc toujours: «Combien?» Le record est de 31 œufs. Mais une fois, il n'y en avait pas du tout.

Que s'est-il passé?

Comme d'habitude, je suis allé voir les poules vers 10 heures, mais il n'y avait pas un seul œuf. Lorsque Bernie m'a à nouveau demandé combien il y en avait aujourd'hui, je lui ai dit: «Bernie, zéro œuf, c'est impossible, tu as dû y aller avant et récupérer les œufs.« Il a alors simplement ri et dit: «Malin, Roger. Bien vu.»

Ecclestone est marié depuis 2012 à la Brésilienne Fabiana. Il paraît que tu as appris très tôt qu'il y avait quelque chose entre eux.

Hongrie, 2009. J'avais le numéro de chambre 805 au Marriott et lui le 801. Un matin, Fabiana et lui sont sortis de leur chambre. Bernie m'a alors simplement dit: «Oublie ça, n'y pense même pas.»

En 2020, Ecclestone est devenu père pour la quatrième fois à l'âge de 89 ans. Comment l'as-tu appris ?

J'étais assis dans le wagon-restaurant des chemins de fer autrichiens en route pour Graz et je mangeais une soupe aux pois avec des saucisses lorsque Bernie m'a appelé. Alors que je discutais avec lui et qu'il était l'un des premiers à m'annoncer qu'il allait à nouveau être père, deux dames plus âgées m'ont pompé l'air et m'ont expliqué qu'on ne pouvait pas téléphoner dans le wagon-restaurant. C'est aussi à ce moment-là qu'il m'a révélé quel était son plus grand souhait.

Lequel?

Il voulait pouvoir encore parler avec Ace, son fils. A l'époque, il y a à peine cinq ans, peu de gens le croyaient en raison de son âge avancé. Heureusement, il en a été autrement. Lorsque j'ai téléphoné à Bernie il y a quatre jours, il m'a dit qu'il aimerait bien apprendre le backgammon à son fils, mais que ce dernier ne faisait pour l'instant que jeter les dés.

Depuis 2017, Ecclestone n'a officiellement plus rien à dire sur la Formule 1. Et officieusement?

À l'identique, il n'a plus rien à dire, et cela lui convient. Il m'a dit un jour: «C'est le meilleur moment de ma vie, quand on ne vous demande plus que des conseils, mais qu'on ne vous traque plus.» Parmi les personnes qui l'appellent le plus souvent, on trouve le nouveau directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali. Ce qui en fait dit tout.

On lui demande aussi souvent des conseils?

Oui, il m'a aussi déjà montré un message Whatsapp sur lequel il était écrit: «Tu dois m'aider, salutations Lewis.» Ou Carlos Reutemann l'a appelé juste avant sa mort. Ou Lauda a encore passé du temps chez lui à Ibiza juste avant de perdre son combat contre la maladie.

A propos de la mort. Ecclestone a dit un jour comme toi: «Je ne vais jamais aux enterrements.» Feras-tu un jour une exception pour lui?

Je ne me poserai cette question que lorsque le moment sera venu. Et j'espère que ce n'est pas pour tout de suite. Les funérailles de Jochen Rindt et de Clay Regazzoni m'ont quand même beaucoup affecté.

Tu discutes certainement aussi avec Ecclestone de l'actualité de la Formule 1. Pense-t-il que Ferrari remportera enfin un nouveau titre de champion du monde après 16 ans?

Bernie m'a révélé que lui et, pendant un certain temps, Max Mosley ont très souvent aidé les Italiens à interpréter les règles. Pour qu'ils soient enfin à nouveau champions du monde, mais ils se sont toujours plantés.

Et que pense-t-il de la situation actuelle de Ferrari?

Ecclestone a été horrifié par les flops et les erreurs de Ferrari à Montréal. Ce n'est pas ainsi que l'on peut espérer remporter le titre si l'on veut battre Max Verstappen. Ce que le Néerlandais a montré dans le chaos de la pluie était tout simplement de grande classe. Mais chez les constructeurs, Bernie pense que cela pourrait peut-être marcher si Pérez ne retrouve pas sa forme. Mais selon Bernie, il existe un tout autre danger: McLaren. Bernie voit en Norris et Piastri les deux futurs champions du monde.