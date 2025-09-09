DE
Encore des manifestations
Egan Bernal gagne une seizième étape tronquée

Egan Bernal a remporté la 16e étape de la Vuelta mardi entre Poio et Castro de Herville. Une étape amputée de ses huit derniers kilomètres a cause de manifestants pro-palestiniens.
Publié: il y a 57 minutes
Egan Bernal s'est imposé lors de la 16e étape
Photo: GIAN EHRENZELLER
«En raison de manifestations qui bloquent la fin de la course, l'étape sera arrêtée à 8 kilomètres de l'arrivée initiale. Le vainqueur de l'étape et les temps pour le classement général seront pris à ce moment-là», a écrit la Vuelta sur son site officiel.

Et dans ces circonstances, c'est le Colombien Egan Bernal qui a franchi en vainqueur l'arrivée sans trop comprendre s'il avait vraiment gagner. Le Colombien d'Ineos, vainqueur du Tour de France 2019, a devancé Mikael Landa en continuant son effort dans la petite montée qui suivait, avec l'arche des 8 kilomètres.

Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune

Leader de la course, Jonas Vingegaard a logiquement conservé son maillot rouge, puisque la dernière difficulté n'a pas pu être franchie.

Tout le monde espère que la 18e étape prévue mercredi entre O Barco de Valdeorras et Alto de El Morredero à 1755 m d'altitude ne sera pas perturbée pour le bien du général.

A noter encore que l'Espagnol Javier Romo, pris dans une chute provoquée par un manifestant pro-palestinien dimanche, a été contraint d'abandonner lors de la 16e étape, ont annoncé les organisateurs.

