La Suisse s'incline pour son entrée en lice

François Gomez et ses joueuses ne seront pas parvenus à décrocher un résultat positif en Angleterre.
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
ATS Agence télégraphique suisse
La sélection de François Gomez, qui a participé à la phase finale de l'Eurobasket cette année en Grèce (élimination en phase de groupes), avait pourtant idéalement entamé ce premier match du premier tour qualificatif. Elle menait 22-12 à l'issue du premier quart, mais s'est ensuite effondrée face à des Britanniques plus adroites (51% de réussite au tir, contre 41% pour la Suisse).
La Suisse peut réagir samedi déjà
Cette défaite face à l'adversaire le plus relevé de leur groupe ne constitue pas une surprise. Mais les Suissesses devront quand même réagir dès samedi à Fribourg face à la Norvège, qui a de son côté perdu en Autriche (63-48).
À lire aussi
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas