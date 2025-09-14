Dominic Lobalu rêve d’un podium plus goûteux que les sushis

Première fois en Asie, première fois au Japon: Dominic Lobalu rêve aussi d’un premier podium aux Mondiaux d’athlétisme. En attendant, c’est à Lausanne que l'athlète suisse découvre la gastronomie locale.

1/8 Dominic Lobalu se débrouille bien avec les baguettes. Seul le poisson cru lui inspire des doutes. Photo: BENJAMIN SOLAND

Marco Pescio et Benjamin Soland

Si vous vous promenez avec Dominic Lobalu (27 ans) autour de l’hôtel des athlètes lors d’Athletissima à Lausanne, vous n’irez pas bien loin. Le champion d’Europe du 10'000 m est salué de toutes parts. Après sept poignées de main, quelques accolades et de brèves conversations dans plusieurs langues africaines, il s’assoit enfin près d’une grande fontaine. Quand on lui demande combien de langues il parle, il doit réfléchir. «J’en connais quelques-unes, mais aucune vraiment bien», répond-il en riant.

Il apprend actuellement le tigrinya, parlé en Éthiopie et en Érythrée. À cela s’ajoute le swahili, langue la plus répandue en Afrique de l’Est, qu’il a maîtrisée au Kenya après avoir fui, enfant, la guerre civile au Soudan du Sud. Sa langue maternelle est le didinga, celle de sa tribu, mais il l’a en grande partie oubliée faute de la pratiquer.

En anglais, il s’évalue à «70%», tandis que son allemand, déjà remarquable, continue de s’améliorer. Lobalu insiste pour que ses interviews en Suisse se déroulent dans cette langue. Installé dans le pays depuis 2019, domicilié à Abtwil (SG), il est venu à Lausanne pour rencontrer des sponsors et participer à divers événements. Mais il doit renoncer à Athletissima, ainsi qu’à la Weltklasse de Zurich la semaine suivante, à cause de douleurs musculaires à la cuisse. Objectif: ne pas compromettre ses chances sur 5000 m et 10'000 m lors des prochains Mondiaux à Tokyo.

Atteindra-t-il enfin son grand objectif au Japon?

Toute sa saison est orientée vers ce rendez-vous (13-21 septembre). Après sa belle quatrième place aux Jeux olympiques de Paris, il s’agit du plus grand défi de sa carrière. Il n’a encore jamais voyagé en Asie et la culture japonaise lui est totalement inconnue. L’impatience se lit sur son visage quand il en parle. Mais ses ambitions s’accompagnent aussi d’une certaine prudence. Jusqu’ici, sa saison, marquée par des blessures, n’a «pas été si simple». Considéré comme l’un des plus grands espoirs de médaille suisses, il tempère son discours.

«Je ne sais pas exactement où j’en suis. Mais une médaille serait extrêmement importante pour moi. C’est l’objectif principal de toute ma carrière. À Paris l’an dernier, c’était très serré. Si ça ne marche pas cette fois, il y aura d’autres occasions. Mais je peux rêver.» Et il a de quoi: si les soins et les méthodes de préparation portent leurs fruits, Lobalu sera un prétendant sérieux au podium sur 10'000 m à Tokyo. Déjà titré sur cette distance et médaillé de bronze sur 5000 m aux derniers championnats d’Europe, il s’apprête à découvrir pour la première fois la scène mondiale sous les couleurs de la Suisse.

Et les sushis? «Je préfère le poisson cuit»

Célébrer une médaille avec de la cuisine japonaise paraît en revanche moins probable. N’ayant jamais goûté de sushi, il accepte à Lausanne une petite assiette découverte. Entre rires et hésitation, il recule devant les rouleaux au saumon cru, mais trouve son bonheur dans un maki au concombre. «En général, je ne suis pas fan de nourriture froide. Je préfère le poisson cuit», confie-t-il.

Parmi ses plats favoris figure le gombo, ce légume mucilagineux semblable au haricot. Pas de sushis donc en cas de podium, mais une fête, forcément. Et le ton se fait soudain grave pour exprimer ce que représenterait une médaille: «Si je gagne, ce sera pour tous ceux qui m’ont soutenu, pour tous ceux qui m’ont aidé sur mon chemin. Ce serait un cadeau pour nous tous». Le couronnement provisoire d’une carrière déjà mouvementée.