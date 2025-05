L'expérience a manqué à Hermance

1/11 Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet

Les mots d'Alexandre Farina, l'entraîneur du RC Yverdon, sont beaux: «On savait qu'ils avaient un cœur plus gros que leur maillot et ils ont de magnifiques valeurs dans ce club.» Malgré la victoire, le coach gagnant pense à avoir un mot pour son valeureux adversaire, le Hermance Région Rugby Club.

Les Genevois se sont rendus ce samedi à Yverdon pour tenter de faire tomber les locaux lors de la finale de LNA de rugby. Rapidement, ils ont toutefois été pris à la gorge par les Nord-Vaudois. À la mi-temps, le score était d'ailleurs de 13-0 et ce n'était de loin pas un vol. «On s'était préparé à devoir rester concentrés et appliquer notre plan de jeu, peu importe le score», souligne Sydney Edouard, l'entraîneur genevois.

«Une défaite qui va nous aider»

Pour lui, la différence s'est principalement faite en terme d'expérience dans cette rencontre. «En face, il y a une équipe qui fait sa troisième finale d'affilée, rappelle-t-il. Avec le manque d'expérience, on fait des fautes qu'on ne fait pas d'habitude et on a passé trop de temps chez nous. Yverdon a été meilleur en concrétisant ses temps forts.»

Ce discours du manque d'expérience est également entendu chez Antonin Jacquet, le capitaine de Hermance: «Ça a dû leur servir mais nous, cette défaite va nous aider pour la suite. Après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi fait une finale de Coupe l'an dernier, qu'on a gagnée alors qu'on avait encore moins d'expérience.»

«Revenir plus fort»

Toujours est-il que les deux hommes sont évidemment déçus du résultat de la finale (25-5). «On s'est préparé toute la saison pour cela et, quand on est en fniale, on veut bien sûr la gagner, souligne le capitaine. Après, il n'y pas eu photo et c'est mérité pour Yverdon. Nous, on a tout donné sur le terrain et je suis fier de l'équipe.»

Pour Sydney Edouard, cette défaite fait mal «car on aurait pu les mettre plus en danger par moment». D'ailleurs, lui et son joueur ont cru pouvoir revenir en début de deuxième mi-temps. «On a cru que c'était un point de bascule mais on n'est pas parvenu à le concrétiser.»

Les deux hommes préviennent: Hermance sera de retour. «Je suis persuadé que l'année prochaine, on reviendra plus fort.» Yverdon est prévenu. Surtout que là, les Genevois auront un peu plus d'expérience.